Сладко-острый соус с медом и перцем станет прекрасным дополнением к запеченному мясу, курице, колбаскам или закускам. Его легко приготовить дома из обычных продуктов, а готовый соус хорошо хранится всю зиму. Благодаря сочетанию меда, чеснока и двух видов перца вкус получается насыщенным и сбалансированным. Такой соус пригодится как для повседневных блюд, так и для праздничного стола.

Идея приготовления сладко-острого соуса на зиму к мясу опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец (очищенный) – 500 г

перец чили – 500 г

сахар – 500 г (для менее сладкого вкуса можно использовать 250 г)

мед – 250 мл.

чеснок – 60 г

соль – 60 г

яблочный уксус – 300 мл.

кукурузный крахмал – 50 г

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Удалите семена из сладкого перца. Если хотите получить более острый соус, семена из перца чили можно не удалять.

2. Измельчите сладкий перец, перец чили и очищенный чеснок с помощью мясорубки или блендера.

3. Переложите овощную массу в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и соль, перемешайте и доведите до кипения.

4. После закипания убавьте огонь до среднего и варите примерно 10-15 минут, периодически помешивая.

5. В отдельной посуде смешайте крахмал с водой до однородной консистенции без комочков.

6. Влейте в кастрюлю яблочный уксус, а затем добавьте крахмальную смесь. Хорошо перемешайте и готовьте еще около 10 минут на слабом огне, пока соус не загустеет.

7. В конце добавьте мёд, ещё раз перемешайте и прогрейте соус 1-2 минуты, не доводя до длительного кипения.

8. Горячий соус разлейте по заранее простерилизованным сухим банкам и сразу же герметично закройте крышками.

9. Дайте заготовкам полностью остыть, после чего перенесите их в прохладное темное место для хранения.

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