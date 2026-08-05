Медовый соус чили на зиму: очень вкусно подавать к мясу
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Сладко-острый соус с медом и перцем станет прекрасным дополнением к запеченному мясу, курице, колбаскам или закускам. Его легко приготовить дома из обычных продуктов, а готовый соус хорошо хранится всю зиму. Благодаря сочетанию меда, чеснока и двух видов перца вкус получается насыщенным и сбалансированным. Такой соус пригодится как для повседневных блюд, так и для праздничного стола.
Идея приготовления сладко-острого соуса на зиму к мясу опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец (очищенный) – 500 г
- перец чили – 500 г
- сахар – 500 г (для менее сладкого вкуса можно использовать 250 г)
- мед – 250 мл.
- чеснок – 60 г
- соль – 60 г
- яблочный уксус – 300 мл.
- кукурузный крахмал – 50 г
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Удалите семена из сладкого перца. Если хотите получить более острый соус, семена из перца чили можно не удалять.
2. Измельчите сладкий перец, перец чили и очищенный чеснок с помощью мясорубки или блендера.
3. Переложите овощную массу в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и соль, перемешайте и доведите до кипения.
4. После закипания убавьте огонь до среднего и варите примерно 10-15 минут, периодически помешивая.
5. В отдельной посуде смешайте крахмал с водой до однородной консистенции без комочков.
6. Влейте в кастрюлю яблочный уксус, а затем добавьте крахмальную смесь. Хорошо перемешайте и готовьте еще около 10 минут на слабом огне, пока соус не загустеет.
7. В конце добавьте мёд, ещё раз перемешайте и прогрейте соус 1-2 минуты, не доводя до длительного кипения.
8. Горячий соус разлейте по заранее простерилизованным сухим банкам и сразу же герметично закройте крышками.
9. Дайте заготовкам полностью остыть, после чего перенесите их в прохладное темное место для хранения.
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