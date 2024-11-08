"Мимоза" по-новому: рецепт бюджетного салата для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Салат "Мимоза" – один из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении салатов. Для оригинального вкуса в салат можно добавить плавленный сыр, а вместо рыбных консерв – запеченную скумбрию.

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Как вкусно приготовить ''Мимозу''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
  • 2-3 картошки
  • 2 моркови
  • 2 банка консервированных сардин
  • 120 г. плавленого сыра
  • 4 яйца
  • 200-250 г. майонеза

Способ приготовления:

1. Овощи готовим любимым для вас способом, можно сварить или запечь в духовке. После очистите и натрите.

Приготовление салата

2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, заливаем горячей водой и маринуем 15 минут. После сливаем воду и добавьте лук к сардинам.

Лук с сардиной

3. Соберите салат слоями: выкладываем картофель и промазываем майонезом, далее сардины с луком и сверху затираем плавленым сыром. Далее слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток.

С чем приготовить ''Мимозу''

Поставьте салат настояться и подаем к столу!

Готовый салат

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