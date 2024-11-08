"Мимоза" по-новому: рецепт бюджетного салата для праздничного стола
Салат "Мимоза" – один из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении салатов. Для оригинального вкуса в салат можно добавить плавленный сыр, а вместо рыбных консерв – запеченную скумбрию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
- 2-3 картошки
- 2 моркови
- 2 банка консервированных сардин
- 120 г. плавленого сыра
- 4 яйца
- 200-250 г. майонеза
Способ приготовления:
1. Овощи готовим любимым для вас способом, можно сварить или запечь в духовке. После очистите и натрите.
2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, заливаем горячей водой и маринуем 15 минут. После сливаем воду и добавьте лук к сардинам.
3. Соберите салат слоями: выкладываем картофель и промазываем майонезом, далее сардины с луком и сверху затираем плавленым сыром. Далее слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток.
Поставьте салат настояться и подаем к столу!
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