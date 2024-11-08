Салат "Мимоза" – один из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении салатов. Для оригинального вкуса в салат можно добавить плавленный сыр, а вместо рыбных консерв – запеченную скумбрию.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.

Ингредиенты:

1 луковица

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ст.л. уксуса

2-3 картошки

2 моркови

2 банка консервированных сардин

120 г. плавленого сыра

4 яйца

200-250 г. майонеза

Способ приготовления:

1. Овощи готовим любимым для вас способом, можно сварить или запечь в духовке. После очистите и натрите.

2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, заливаем горячей водой и маринуем 15 минут. После сливаем воду и добавьте лук к сардинам.

3. Соберите салат слоями: выкладываем картофель и промазываем майонезом, далее сардины с луком и сверху затираем плавленым сыром. Далее слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток.

Поставьте салат настояться и подаем к столу!

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