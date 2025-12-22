Все рецепты
"Мимоза" в рулете для новогоднего стола: самый простой рецепт сытного блюда
Салат "Мимоза" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который готовится из овощей, и рыбной консервы. Еще ее можно заменить красной рыбой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Королевская мимоза", которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- морковь 4 шт.
- картофель 5 шт
- яйца 3 шт
- тунец 140 г
- лук 1/4 крупного
- майонез
- икра и крем-сыр по желанию
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Все овощи кроме лука отварить и натереть на мелкую терку. Морковь если очень сочная немного отжать, чтобы меньше пускала сок.
2. Смазать все слои майонезом и немного подсолить.
3. Закрутить в рулет и поставить в холодильник.
