Салат "Мимоза" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который готовится из овощей, и рыбной консервы. Еще ее можно заменить красной рыбой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Королевская мимоза", которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

морковь 4 шт.

картофель 5 шт

яйца 3 шт

тунец 140 г

лук 1/4 крупного

майонез

икра и крем-сыр по желанию

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Все овощи кроме лука отварить и натереть на мелкую терку. Морковь если очень сочная немного отжать, чтобы меньше пускала сок.

2. Смазать все слои майонезом и немного подсолить.

3. Закрутить в рулет и поставить в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: