"Мимоза" в рулете для новогоднего стола: самый простой рецепт сытного блюда

Салат "Мимоза" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который готовится из овощей, и рыбной консервы. Еще ее можно заменить красной рыбой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Королевская мимоза", которая очень просто готовится. 

Ингредиенты:

  • морковь 4 шт. 
  • картофель 5 шт
  • яйца 3 шт
  • тунец 140 г
  • лук 1/4 крупного
  • майонез 
  • икра и крем-сыр по желанию
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Все овощи кроме лука отварить и натереть на мелкую терку. Морковь если очень сочная немного отжать, чтобы меньше пускала сок.

2. Смазать все слои майонезом и немного подсолить.

3. Закрутить в рулет и поставить в холодильник.

