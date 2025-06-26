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Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса
Творожные оладьи с яйцами и зеленым луком – вариант низкокалорийного завтрака или перекуса. Изделия получатся совсем нежирными и очень питательными. Их можно пожарить или даже запечь.
Идея приготовления соленых оладий из творога опубликована на странице нутрициолога Юлии Шевчук (yulia dietolog) в Instagram. Важно жарить изделия на антипригарной сковородке на небольшом огне.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 100 г
- яйца вареные – 2 шт.
- лук зеленый – по вкусу
- сыр твердый – 50 г
- яйцо сырое – 1 шт.
- мука рисовая (можно обычная) – 20 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца сварить вкрутую.
2. Нарезать вареные яйца и зеленый лук.
3. Сыр натереть.
4. Все ингредиенты смешать до однородной массы.
5. Жарить на антипригарной сковородке с небольшим количеством масла на медленном огне до румяной корочки или запечь в аэрогриле.
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