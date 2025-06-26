Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
180
Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса

Творожные оладьи с яйцами и зеленым луком – вариант низкокалорийного завтрака или перекуса. Изделия получатся совсем нежирными и очень питательными. Их можно пожарить или даже запечь.

Идея приготовления соленых оладий из творога опубликована на странице нутрициолога Юлии Шевчук (yulia dietolog) в Instagram. Важно жарить изделия на антипригарной сковородке на небольшом огне.

Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 100 г
  • яйца вареные – 2 шт.
  • лук зеленый – по вкусу
  • сыр твердый – 50 г
  • яйцо сырое – 1 шт.
  • мука рисовая (можно обычная) – 20 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса

1. Яйца сварить вкрутую.

2. Нарезать вареные яйца и зеленый лук.

Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса

3. Сыр натереть.

4. Все ингредиенты смешать до однородной массы.

Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса

5. Жарить на антипригарной сковородке с небольшим количеством масла на медленном огне до румяной корочки или запечь в аэрогриле.

Минимум ингредиентов и калорий: как приготовить вкусные творожные оладьи для завтрака или перекуса

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