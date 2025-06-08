Минтай с морковью и луком в духовке: как вкусно приготовить рыбу к картофельному пюре
Вместо привычных котлет или отбивных, к картофельному пюре можно приготовить рыбу. Вам понадобятся обычные лук и морковь для того, чтобы сделать продукт действительно вкусным и сочным. Блюдо понравится и детям, и взрослым.
Идея приготовления вкусной рыбы с морковью и луком опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Запекается всего 30 минут.
Ингредиенты:
- рыба – 1 кг. (минтай филе замороженное)
- лук – 2 шт. (крупные)
- морковь – 2 шт. (крупные)
- томатное пюре – 200 г
- соль
- перец
- масло для жарки
Способ приготовления
1. Рыбу разморозить.
2. Нарезать на удобные кусочки.
3. Посолить и поперчить.
4. Лук нарезать на кубики, морковь натереть на терке.
5. Обжарить лук и добавить к нему морковь.
6. К овощам добавляем томатное пюре, и специи. Перемешать.
7. Выложить половину овощей в форму, на овощи выложить филе рыбы.
8. На рыбу выложить половину овощей, которые осталась.
9. Закрыть фольгой, и запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
10. Подавать с картофельным пюре.
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