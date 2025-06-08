Вместо привычных котлет или отбивных, к картофельному пюре можно приготовить рыбу. Вам понадобятся обычные лук и морковь для того, чтобы сделать продукт действительно вкусным и сочным. Блюдо понравится и детям, и взрослым.

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Идея приготовления вкусной рыбы с морковью и луком опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Запекается всего 30 минут.

Ингредиенты:

рыба – 1 кг. (минтай филе замороженное)

лук – 2 шт. (крупные)

морковь – 2 шт. (крупные)

томатное пюре – 200 г

соль

перец

масло для жарки

Способ приготовления

1. Рыбу разморозить.

2. Нарезать на удобные кусочки.

3. Посолить и поперчить.

4. Лук нарезать на кубики, морковь натереть на терке.

5. Обжарить лук и добавить к нему морковь.

6. К овощам добавляем томатное пюре, и специи. Перемешать.

7. Выложить половину овощей в форму, на овощи выложить филе рыбы.

8. На рыбу выложить половину овощей, которые осталась.

9. Закрыть фольгой, и запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

10. Подавать с картофельным пюре.

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