Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит

Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ очень вкусно приготовить с большим количеством чеснока и укропа. Сверху получится аппетитная золотистая корочка, а кожуру можно даже не снимать, если у вас на это нет времени.

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Идея приготовления молодого картофеля с чесноком и укропом опубликована на странице фудблогера Натальи(nata.cooking) в Instagram. Рецепт еще и очень бюджетный.

Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • молодой картофель
  • сливочное масло
  • чеснок/укроп
  • соль и перец

Способ приготовления:

Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит

1. Картофель залить холодной водой на 15 минут.

2. После этого хорошо помыть.

Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит

3. Шкурку можно оставить или почистить губкой по желанию.

4. Выложить картофель в подсоленную воду и варить до готовности 10-15 минут, в зависимости от размера.

Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит

5. На разогретую сковородку положить сливочное масло.

6. Выложить картофель и обжарить до золотистой корочки.

Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит

7. Добавить измельченный чеснок, специи.

8. Быстро перемешать, выключить огонь и в самом конце добавить свежий укроп.

9. Подавать в горячем виде.

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