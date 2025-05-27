Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ очень вкусно приготовить с большим количеством чеснока и укропа. Сверху получится аппетитная золотистая корочка, а кожуру можно даже не снимать, если у вас на это нет времени.

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Идея приготовления молодого картофеля с чесноком и укропом опубликована на странице фудблогера Натальи(nata.cooking) в Instagram. Рецепт еще и очень бюджетный.

Ингредиенты:

молодой картофель

сливочное масло

чеснок/укроп

соль и перец

Способ приготовления:

1. Картофель залить холодной водой на 15 минут.

2. После этого хорошо помыть.

3. Шкурку можно оставить или почистить губкой по желанию.

4. Выложить картофель в подсоленную воду и варить до готовности 10-15 минут, в зависимости от размера.

5. На разогретую сковородку положить сливочное масло.

6. Выложить картофель и обжарить до золотистой корочки.

7. Добавить измельченный чеснок, специи.

8. Быстро перемешать, выключить огонь и в самом конце добавить свежий укроп.

9. Подавать в горячем виде.

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