Молодой картофель с чесноком и укропом: вкус вас приятно удивит
Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ очень вкусно приготовить с большим количеством чеснока и укропа. Сверху получится аппетитная золотистая корочка, а кожуру можно даже не снимать, если у вас на это нет времени.
Идея приготовления молодого картофеля с чесноком и укропом опубликована на странице фудблогера Натальи(nata.cooking) в Instagram. Рецепт еще и очень бюджетный.
Ингредиенты:
- молодой картофель
- сливочное масло
- чеснок/укроп
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Картофель залить холодной водой на 15 минут.
2. После этого хорошо помыть.
3. Шкурку можно оставить или почистить губкой по желанию.
4. Выложить картофель в подсоленную воду и варить до готовности 10-15 минут, в зависимости от размера.
5. На разогретую сковородку положить сливочное масло.
6. Выложить картофель и обжарить до золотистой корочки.
7. Добавить измельченный чеснок, специи.
8. Быстро перемешать, выключить огонь и в самом конце добавить свежий укроп.
9. Подавать в горячем виде.
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