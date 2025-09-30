Видео дня
Морковь по-корейски "Сказка" на скорую руку: делимся оригинальным рецептом закуски
Морковь по-корейски – одна из самых бюджетных и при этом вкусных домашних закусок. Готовится она элементарно, достаточно всего лишь натереть морковь, добавить специи и мариновать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной моркови по-корейски с маслом, уксусом и кориандром.
Ингредиенты:
- Морковь (сочная) 1 кг
- Чеснок 7 зубчиков
Маринад:
- Уксус яблочный 4 ст. л.
- Масло растительное 100 мл
- Сахар 3 ст. л. (без горки)
- Соль 1 ч. л.
- Черный молотый перец 1 ч. л.
- Кориандр 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, добавьте тертый чеснок, хорошо перемешайте.
2. Смешайте все для маринада.
3. Полейте маринадом морковь, перемешайте и переложите в судок, поставьте в холодильник.
Хранить можно несколько дней!
