Морковь по-корейски – одна из самых бюджетных и при этом вкусных домашних закусок. Готовится она элементарно, достаточно всего лишь натереть морковь, добавить специи и мариновать.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной моркови по-корейски с маслом, уксусом и кориандром.

Ингредиенты:

Морковь (сочная) 1 кг

Чеснок 7 зубчиков

Маринад:

Уксус яблочный 4 ст. л.

Масло растительное 100 мл

Сахар 3 ст. л. (без горки)

Соль 1 ч. л.

Черный молотый перец 1 ч. л.

Кориандр 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, добавьте тертый чеснок, хорошо перемешайте.

2. Смешайте все для маринада.

3. Полейте маринадом морковь, перемешайте и переложите в судок, поставьте в холодильник.

Хранить можно несколько дней!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: