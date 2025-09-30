Морковь по-корейски "Сказка" на скорую руку: делимся оригинальным рецептом закуски

Морковь по-корейски – одна из самых бюджетных и при этом вкусных домашних закусок. Готовится она элементарно, достаточно всего лишь натереть морковь, добавить специи и мариновать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной моркови по-корейски с маслом, уксусом и кориандром.

Ингредиенты:

  • Морковь (сочная) 1 кг
  • Чеснок 7 зубчиков

Маринад:

  • Уксус яблочный 4 ст. л.
  • Масло растительное 100 мл
  • Сахар 3 ст. л. (без горки)
  • Соль 1 ч. л.
  • Черный молотый перец 1 ч. л.
  • Кориандр 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, добавьте тертый чеснок, хорошо перемешайте.

2. Смешайте все для маринада.

3. Полейте маринадом морковь, перемешайте и переложите в судок, поставьте в холодильник.

Хранить можно несколько дней!

