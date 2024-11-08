Если использовать сезонные яблоки, а также морковь, можно приготовить очень вкусный сладкий рулет к чаю. Для того, чтобы сделать такую выпечку, вам совсем не нужно быть опытным кондитером, потому что десерт получится у всех. К тому же, он очень бюджетный.

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Идея приготовления морковного рулета с яблоками к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Тесто после выпечки становится похожим на пух.

Ингредиенты:

яйцо – 3 шт.

подсластитель

морковь – 60 г

мука цельнокрновая – 40 г

крахмал кукурузный – 15 г

разрыхлитель – 3 г

Ингредиенты для крема:

сыр кисломолочный – 180 г

йогурт натуральный – 140 г

подсластитель

наполнитель

яблоки – 200 г

подсластитель

Способ приготовления:

1. Отделить белки от желтков.

2. К белкам добавить сахарозаменитель и взбить до крепких пиков.

3. К желткам добавить подсластитель и взбить до белого.

4. К белкам добавить желтки смесь из муки, крахмала и разрыхлителя, перемешать.

5. Тесто выложить на пергамент в виде прямоугольника.

6. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут.

7. Готовый корж вместе с пергаментом свернуть в рулет и охладить.

8. Для начинки яблоко нарезать кубиками и с подсластителем пробурить, взбить блендером, охладить.

9. Для крема смешать творог, йогурт и подсластитель.

10. Раскрутить рулет, смазать кремом и яблоками.

11. Скрутить и порезать на кусочки.

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