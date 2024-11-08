Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

Если использовать сезонные яблоки, а также морковь, можно приготовить очень вкусный сладкий рулет к чаю. Для того, чтобы сделать такую выпечку, вам совсем не нужно быть опытным кондитером, потому что десерт получится у всех. К тому же, он очень бюджетный.

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Идея приготовления морковного рулета с яблоками к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Тесто после выпечки становится похожим на пух.

Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

Ингредиенты:

  • яйцо – 3 шт.
  • подсластитель
  • морковь – 60 г
  • мука цельнокрновая – 40 г
  • крахмал кукурузный – 15 г
  • разрыхлитель – 3 г

Ингредиенты для крема:

  • сыр кисломолочный – 180 г
  • йогурт натуральный – 140 г
  • подсластитель
  • наполнитель
  • яблоки – 200 г
  • подсластитель

Способ приготовления:

Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

1. Отделить белки от желтков.

2. К белкам добавить сахарозаменитель и взбить до крепких пиков.

3. К желткам добавить подсластитель и взбить до белого.

Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

4. К белкам добавить желтки смесь из муки, крахмала и разрыхлителя, перемешать.

5. Тесто выложить на пергамент в виде прямоугольника.

6. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут.

Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

7. Готовый корж вместе с пергаментом свернуть в рулет и охладить.

8. Для начинки яблоко нарезать кубиками и с подсластителем пробурить, взбить блендером, охладить.

9. Для крема смешать творог, йогурт и подсластитель.

Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

10. Раскрутить рулет, смазать кремом и яблоками.

11. Скрутить и порезать на кусочки.

Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью

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