Морковный рулет с яблоками к чаю: выпечка, которую следует приготовить осенью
Если использовать сезонные яблоки, а также морковь, можно приготовить очень вкусный сладкий рулет к чаю. Для того, чтобы сделать такую выпечку, вам совсем не нужно быть опытным кондитером, потому что десерт получится у всех. К тому же, он очень бюджетный.
Идея приготовления морковного рулета с яблоками к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Тесто после выпечки становится похожим на пух.
Ингредиенты:
- яйцо – 3 шт.
- подсластитель
- морковь – 60 г
- мука цельнокрновая – 40 г
- крахмал кукурузный – 15 г
- разрыхлитель – 3 г
Ингредиенты для крема:
- сыр кисломолочный – 180 г
- йогурт натуральный – 140 г
- подсластитель
- наполнитель
- яблоки – 200 г
- подсластитель
Способ приготовления:
1. Отделить белки от желтков.
2. К белкам добавить сахарозаменитель и взбить до крепких пиков.
3. К желткам добавить подсластитель и взбить до белого.
4. К белкам добавить желтки смесь из муки, крахмала и разрыхлителя, перемешать.
5. Тесто выложить на пергамент в виде прямоугольника.
6. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут.
7. Готовый корж вместе с пергаментом свернуть в рулет и охладить.
8. Для начинки яблоко нарезать кубиками и с подсластителем пробурить, взбить блендером, охладить.
9. Для крема смешать творог, йогурт и подсластитель.
10. Раскрутить рулет, смазать кремом и яблоками.
11. Скрутить и порезать на кусочки.
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