Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, который можно есть на ночь, выбирайте для основы зелень, овощи, а также добавьте сыр, яйца, масло, специи.

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Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из яиц, зелени и тунца.

Ингредиенты:

Салат листовой – 60 г

Тунец – 1 б.

Яйцо – 2 шт.

Маслины/оливки – 50 г

Сыр Фета – 40 г

Фасоль зеленая стручковая – 120 г

Оливковое масло – 3 г

Сок лимона

Способ приготовления:

1. Отварить яйца и стручковую фасоль.

2. В салатник выкладываем листья салата, нарезанные яйца, маслины режем пополам, добавляем сыр Фета.

3. Поливаем маслом и соком лимона, перемешиваем.

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