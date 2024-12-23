Можно есть на ночь: полезный белковый салат за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, который можно есть на ночь, выбирайте для основы зелень, овощи, а также добавьте сыр, яйца, масло, специи.

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Полезный салат

Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из яиц, зелени и тунца. 

Вкусный и полезный салат

Ингредиенты: 

  • Салат листовой – 60 г
  • Тунец – 1 б. 
  • Яйцо – 2 шт.
  • Маслины/оливки – 50 г
  • Сыр Фета – 40 г
  • Фасоль зеленая стручковая – 120 г
  • Оливковое масло – 3 г
  • Сок лимона

Способ приготовления: 

1. Отварить яйца и стручковую фасоль.

Ингредиенты для салата

2. В салатник выкладываем листья салата, нарезанные яйца, маслины режем пополам, добавляем сыр Фета.

Приготовление блюда

3. Поливаем маслом и соком лимона, перемешиваем.

Готовый салат

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