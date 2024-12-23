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Можно есть на ночь: полезный белковый салат за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, который можно есть на ночь, выбирайте для основы зелень, овощи, а также добавьте сыр, яйца, масло, специи.
Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из яиц, зелени и тунца.
Ингредиенты:
- Салат листовой – 60 г
- Тунец – 1 б.
- Яйцо – 2 шт.
- Маслины/оливки – 50 г
- Сыр Фета – 40 г
- Фасоль зеленая стручковая – 120 г
- Оливковое масло – 3 г
- Сок лимона
Способ приготовления:
1. Отварить яйца и стручковую фасоль.
2. В салатник выкладываем листья салата, нарезанные яйца, маслины режем пополам, добавляем сыр Фета.
3. Поливаем маслом и соком лимона, перемешиваем.
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