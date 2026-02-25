Можно использовать даже вчерашний картофель: как приготовить вкусные жареные зразы на сковородке
Если у вас есть вчерашнее картофельное пюре – выбрасывать его не стоит. Такой продукт можно использовать для вкусных жареных зраз. Внутрь положите сочную грибную начинку и пожарите изделия на сковородке. Получится очень сытное домашнее блюдо.
Идея приготовления домашних картофельных зраз опубликована на странице фудблогера alina.papusha в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. картофеля (сваренного в мундирах и охлажденного)
- 1 яйцо
- 100 г муки
- грибы
- 1 луковица
- жирные сливки
- копченая моцарелла (для тягучей начинки)
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Отваренный холодный картофель почистить и натереть на мелкой терке (или перемолоть).
2. Добавить яйцо, муку, соль и перемешать до однородности.
3. Грибы обжарить с луком, добавить сливки и немного протушить.
4. Сформировать зразы, внутрь положить грибную начинку и кусочек копченой моцареллы.
5. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.
