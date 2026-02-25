Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Можно использовать даже вчерашний картофель: как приготовить вкусные жареные зразы на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
555
Если у вас есть вчерашнее картофельное пюре – выбрасывать его не стоит. Такой продукт можно использовать для вкусных жареных зраз. Внутрь положите сочную грибную начинку и пожарите изделия на сковородке. Получится очень сытное домашнее блюдо.

Идея приготовления домашних картофельных зраз опубликована на странице фудблогера alina.papusha в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг. картофеля (сваренного в мундирах и охлажденного)
  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • грибы
  • 1 луковица
  • жирные сливки
  • копченая моцарелла (для тягучей начинки)
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Отваренный холодный картофель почистить и натереть на мелкой терке (или перемолоть).

2. Добавить яйцо, муку, соль и перемешать до однородности.

3. Грибы обжарить с луком, добавить сливки и немного протушить.

4. Сформировать зразы, внутрь положить грибную начинку и кусочек копченой моцареллы.

5. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.

