Бананы известны нам не только своим интересным вкусом и красивым видом, но и тем, что портятся они очень быстро. Уже через несколько дней после покупки на них можно увидеть черные пятна.

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Так происходит не из-за особенностей фрукта, а из-за неправильных методов его хранения. Казалось бы, бананы должны храниться у фруктовницы на кухне, но, как оказалось, это одно из самых худших мест. Как и где следует хранить бананы, рассказывает FoodOboz.

Считается, что поскольку бананы происходят из теплых стран, они не любят холод и под его действием портятся гораздо быстрее. Но это только миф, ведь холод значительно замедлит процесс порчи и сохранит бананы свежими дольше, чем при комнатной температуре.

Однако для хранения бананов в холодильнике тоже существуют свои правила. Там должен находиться только созревший, пожелтевший фрукт. А все потому, что холод, кроме процесса порчи, также останавливает процесс созревания бананов. В результате, кожура фрукта потемнеет, а вот сам банан внутри так и не достигнет спелости.

То есть, если вы приобрели незрелые бананы, сначала их следует оставить при комнатной температуре и дождаться, пока фрукт не пожелтеет. Только после этого их нужно отправить в холодильник, где они будут свежими долго.

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