Сейчас фруктовую или ягодную пастилу часто покупают детям. Многие родители убеждены, что это настоящий суперфуд, который может стать полноценным перекусом, к тому же, очень полезным. Но не всё так однозначно.

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О преимуществах и недостатках пастилы рассказала нутрциолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) на своей странице в Instagram. В некоторых случаях такой родукт может быть даже опасным.

Эксперт объясняет, что пастила – это кондитерское изделие из фруктового пюре, которое сушат на солнце или в сушилках. Основные ингредиенты – фрукты и ягоды. Иногда добавляют мед или сахар для подслащения или яичный белок, желатин для мягкости. Однако все чаще встречается пастила без приложений, которую производители рекламируют как чрезвычайно полезный и питательный продукт для всей семьи. Почему это так?

Плюсы пастили:

1. Пастила хранится дольше свежих фруктов, поэтому является хорошим вариантом разнообразить рацион, когда свежие плоды недоступные или их выбор ограничен.

2. Она также содержит полезные вещества, такие как калий, магний, витамин А, антиоксиданты и клетчатку.

3. Обладает приятным сладким вкусом, нравится детям, и по своей нутретивной ценности, является лучшим выбором, чем кондитерские изделия с добавленным сахаром.

Минусы пастили:

1. Пастила сделана из фруктов, но не равна свежему фрукту. Все потому, что во время приготовления пастилы из плодов удаляется большая часть воды, но природные сахара остаются. Поэтому, хотя пастила и богата витаминами, минералами, она также содержит высокий уровень сахаров. Природный сахар в пастиле, как и добавленный, в больших количествах несет риски.

Для сравнения:

100 г свежих яблок – 10 г сахара

100 г пастилы – 55 г сахара

2. Кроме того, пастила способна налипать на зубы и межзубные промежутки, что ускоряет развитие кариеса. Процесс изготовления пастилы также влияет и на клетчатку, она все еще там есть, но некоторые ее свойства утрачиваются.

3. Слишком сладкий вкус пастилы при постоянном употреблении может исказить вкусовые предпочтения малыша.

4. Пастила опасная для маленьких детей из-за ее жесткой и липкой консистенции, повышающей риск удушья.

5. Пастилу лучше давать в контролируемой атмосфере, нарезать на маленькие кусочки, а слишком жесткую размягчать путем вымачивания.

Родителям следует помнить о том, что пастила не аналог свежих фруктов и для постоянных перекусов она не подходит.

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