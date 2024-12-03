Домашнее печенье лучше всего готовить с имбирем, медом, какао, орешками. А тесто для него лучше делать из сливочного масла, добавив яйцо, и обязательно специи – корицу, бадьян, гвоздику.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, прямого мибирно-медового печенья.

Ингредиенты:

Мед – 150 г

Сахар – 100 г

Специи (корица, имбирь) – по 1 ч. л.

Можно добавить гвоздику, душистый перец или бодьян

Сода – 2 ч. л.

Масло сливочное – 120 г

Яйцо – 1 шт (большое)

Мука – 500 г

Способ приготовления:

1. В сотейник добавьте сахар, мед и специи. Сотейник или кастрюлю нужно брать побольше, потому что когда вы добавите соду, масса начнет пениться и расти. Итак, смешаем и ставим на огонь до растворения и пузырьков. Добавим соду и перемешайте.

2. Далее добавьте масло, снова перемешайте. Добавьте яйцо и снова перемешайте интенсивно, чтобы не свернулось. Далее муку и замесите мягкое эластичное тесто.

3. Раскатайте тесто на немного припыленном муке столе или пергаменте. Вырежьте вырубкой для печенья пряники, выложите на противень немного на расстоянии и запекаем при 180 С 6-10 минут.

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