Можно повесить на елку вместо игрушек: самые вкусные домашние имбирно-медовые пряники
Домашнее печенье лучше всего готовить с имбирем, медом, какао, орешками. А тесто для него лучше делать из сливочного масла, добавив яйцо, и обязательно специи – корицу, бадьян, гвоздику.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, прямого мибирно-медового печенья.
Ингредиенты:
- Мед – 150 г
- Сахар – 100 г
- Специи (корица, имбирь) – по 1 ч. л.
- Можно добавить гвоздику, душистый перец или бодьян
- Сода – 2 ч. л.
- Масло сливочное – 120 г
- Яйцо – 1 шт (большое)
- Мука – 500 г
Способ приготовления:
1. В сотейник добавьте сахар, мед и специи. Сотейник или кастрюлю нужно брать побольше, потому что когда вы добавите соду, масса начнет пениться и расти. Итак, смешаем и ставим на огонь до растворения и пузырьков. Добавим соду и перемешайте.
2. Далее добавьте масло, снова перемешайте. Добавьте яйцо и снова перемешайте интенсивно, чтобы не свернулось. Далее муку и замесите мягкое эластичное тесто.
3. Раскатайте тесто на немного припыленном муке столе или пергаменте. Вырежьте вырубкой для печенья пряники, выложите на противень немного на расстоянии и запекаем при 180 С 6-10 минут.
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