Можно повесить на елку вместо игрушек: самые вкусные домашние имбирно-медовые пряники

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт печенья

Домашнее печенье лучше всего готовить с имбирем, медом, какао, орешками. А тесто для него лучше делать из сливочного масла, добавив яйцо, и обязательно специи – корицу, бадьян, гвоздику. 

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Ароматное печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, прямого мибирно-медового печенья. 

Рецепт печенья

Ингредиенты: 

  • Мед – 150 г
  • Сахар – 100 г
  • Специи (корица, имбирь) – по 1 ч. л. 
  • Можно добавить гвоздику, душистый перец или бодьян 
  • Сода – 2 ч. л.
  • Масло сливочное – 120 г
  • Яйцо – 1 шт (большое)
  • Мука – 500 г

Способ приготовления: 

1. В сотейник добавьте сахар, мед и специи. Сотейник или кастрюлю нужно брать побольше, потому что когда вы добавите соду, масса начнет пениться и расти. Итак, смешаем и ставим на огонь до растворения и пузырьков. Добавим соду и перемешайте.

Приготовление теста

2. Далее добавьте масло, снова перемешайте. Добавьте яйцо и снова перемешайте интенсивно, чтобы не свернулось. Далее муку и замесите мягкое эластичное тесто.

Готовое тесто

3. Раскатайте тесто на немного припыленном муке столе или пергаменте. Вырежьте вырубкой для печенья пряники, выложите на противень немного на расстоянии и запекаем при 180 С 6-10 минут.

Готовое печенье

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