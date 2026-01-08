Для празднований зимой также можно приготовить шашлык. На этот случай прекрасно подойдет рецепт в духовке. Обязательно выберите свинину и сочетайте ее с разнообразными овощами. Используйте обычные шампуры или деревянные шпажки.

Идея приготовления свинины в духовке, которая похожа на шашлык, опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

соль – 0,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л.

растительное масло – 70 мл.

свинина (ошеек) – 1 кг.

лук – 400 г

соль – 1,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

растительное масло – 70 мл.

болгарский перец – 3 длинных шт.

шпажки

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на крупные кусочки (4-5 см), поперек волокон.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. Посолить, хорошо примнуть руками.

4. Добавляем к мясу вместе с черным перцем, уксусом и маслом.

5. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 2-4 часа или на ночь.

6. Картофель нарезать фигурным ножом, добавить соль, черный перец, паприку, итальянские травы и масло.

7. Все хорошо перемешать и выложить в форму для запекания. Если шпажки деревянные – предварительно замочить их в воде на 20 минут.

8. На шпажки нанизать мясо, болгарский перец, снова мясо – так чередовать.

9. Шпажки выложить поверх картофеля или рядом.

10. Запекать в разогретой духовке под фольгой при температуре 190 градусов 30 минут.

11. Фольгу снять, запекать еще 15 минут, перевернуть шпажки и довести до румяной корочки еще 15 минут.

12. Последние 15 минут включить режим конвекции или гриля, чтобы блюдо хорошо подрумянилось.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: