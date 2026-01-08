Можно приготовить даже зимой: рецепт сочного шашлыка с картофелем и луком в духовке
Для празднований зимой также можно приготовить шашлык. На этот случай прекрасно подойдет рецепт в духовке. Обязательно выберите свинину и сочетайте ее с разнообразными овощами. Используйте обычные шампуры или деревянные шпажки.
Идея приготовления свинины в духовке, которая похожа на шашлык, опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- соль – 0,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- итальянские травы – 1 ч.л.
- растительное масло – 70 мл.
- свинина (ошеек) – 1 кг.
- лук – 400 г
- соль – 1,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
- растительное масло – 70 мл.
- болгарский перец – 3 длинных шт.
- шпажки
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на крупные кусочки (4-5 см), поперек волокон.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Посолить, хорошо примнуть руками.
4. Добавляем к мясу вместе с черным перцем, уксусом и маслом.
5. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 2-4 часа или на ночь.
6. Картофель нарезать фигурным ножом, добавить соль, черный перец, паприку, итальянские травы и масло.
7. Все хорошо перемешать и выложить в форму для запекания. Если шпажки деревянные – предварительно замочить их в воде на 20 минут.
8. На шпажки нанизать мясо, болгарский перец, снова мясо – так чередовать.
9. Шпажки выложить поверх картофеля или рядом.
10. Запекать в разогретой духовке под фольгой при температуре 190 градусов 30 минут.
11. Фольгу снять, запекать еще 15 минут, перевернуть шпажки и довести до румяной корочки еще 15 минут.
12. Последние 15 минут включить режим конвекции или гриля, чтобы блюдо хорошо подрумянилось.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: