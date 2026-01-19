Рагу – универсальное блюдо, в котором можно совместить много любимых и достаточно простых ингредиентов. Положите сочное мясо, овощи, а также фасоль. Можно подать как самостоятельное блюдо или с кашей или картофелем.

Идея приготовления сытного мясного рагу на обед опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты на 1 кг любого мяса:

2 луковицы

2 морковки

2 сладких перца

300-400 г вареной или консервированной фасоли

700-800 г томатного пюре/пассаты/томатов в собственном соку (или томатная паста + вода, но раствор должен быть насыщенный)

1 ч.л. томатной пасты

1 ч.л. молотого кориандра

0,5 ч.л. тмина

0,5 ч.л. сухого чили

соль, масло

зелень для финала

Способ приготовления:

1. Хорошо обжарить мясо до румяной корочки и отложить.

2. В том же сотейнике на растительном масле прогреть специи с ложкой томатной пасты.

3. Добавить овощи, даю им подрумяниться.

4. Повернуть мясо.

5. Влить томаты, за 10 минут до конца добавить фасоль.

6. Накрыть крышкой и тушить до полной нежности и густоты.

7. Посыпать зеленью.

