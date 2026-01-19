Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
27
Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

Рагу – универсальное блюдо, в котором можно совместить много любимых и достаточно простых ингредиентов. Положите сочное мясо, овощи, а также фасоль. Можно подать как самостоятельное блюдо или с кашей или картофелем.

Идея приготовления сытного мясного рагу на обед опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

Ингредиенты на 1 кг любого мяса:

  • 2 луковицы
  • 2 морковки
  • 2 сладких перца
  • 300-400 г вареной или консервированной фасоли
  • 700-800 г томатного пюре/пассаты/томатов в собственном соку (или томатная паста + вода, но раствор должен быть насыщенный)
  • 1 ч.л. томатной пасты
    1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. паприки
  • 0,5 ч.л. тмина
  • 0,5 ч.л. сухого чили
  • соль, масло
  • зелень для финала

Способ приготовления:

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

1. Хорошо обжарить мясо до румяной корочки и отложить.

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

2. В том же сотейнике на растительном масле прогреть специи с ложкой томатной пасты.

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

3. Добавить овощи, даю им подрумяниться.

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

4. Повернуть мясо.

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

5. Влить томаты, за 10 минут до конца добавить фасоль.

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

6. Накрыть крышкой и тушить до полной нежности и густоты.

Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда

7. Посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты