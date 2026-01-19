Можно приготовить из любого мяса: рецепт сытного рагу для обеда
Рагу – универсальное блюдо, в котором можно совместить много любимых и достаточно простых ингредиентов. Положите сочное мясо, овощи, а также фасоль. Можно подать как самостоятельное блюдо или с кашей или картофелем.
Идея приготовления сытного мясного рагу на обед опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.
Ингредиенты на 1 кг любого мяса:
- 2 луковицы
- 2 морковки
- 2 сладких перца
- 300-400 г вареной или консервированной фасоли
- 700-800 г томатного пюре/пассаты/томатов в собственном соку (или томатная паста + вода, но раствор должен быть насыщенный)
- 1 ч.л. томатной пасты
1 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. паприки
- 0,5 ч.л. тмина
- 0,5 ч.л. сухого чили
- соль, масло
- зелень для финала
Способ приготовления:
1. Хорошо обжарить мясо до румяной корочки и отложить.
2. В том же сотейнике на растительном масле прогреть специи с ложкой томатной пасты.
3. Добавить овощи, даю им подрумяниться.
4. Повернуть мясо.
5. Влить томаты, за 10 минут до конца добавить фасоль.
6. Накрыть крышкой и тушить до полной нежности и густоты.
7. Посыпать зеленью.
