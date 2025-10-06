Тыква – самый полезный овощ, по мнению специалистов. Есть ее лучше всего в запеченном виде. А также из тыквы получится вкусная каша, супы, блины, панкейки, запеканки и даже варенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной мраморной запеканки с тыквой и апельсином.

Ингредиенты:

Творог 5% (без лишней влаги) – 500 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 80 г

Ванильный сахар – 1-2 ч л

Кукурузный крахмал – 20 г

Греческий йогурт – 100 мл

Мак – 2-3 ст. л.

Тыква Хоккайдо запеченная – 400 г

Яйца – 2 шт.

Ванильный сахар – 1 уп.

Кукурузный крахмал – 50 г

Апельсин – цедра и сок половины

Способ приготовления:

1. Тыкву зачищаем, нарезаем на небольшие кусочки и ставим запекаться до готовности.

2. В емкости соединяем творог, яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал, йогурт и мак. Перебиваем все блендером до однородной кремовой консистенции.

3. В другой емкости соединяем запеченную тыкву, яйца, крахмал, сок и цедру половины апельсина, ванильный сахар и, если тыква не очень сладкая, добавляем еще немного сахара или пудры. Перебиваем блендером.

4. Форму для запекания укрываем пергаментом и начинаем выкладывать две основы. Выкладываем поочередно в центр, примерно по одной столовой ложке, стараясь каждый раз брать одинаковое количество, чтобы слои были равномерными. Выпекаем при 160-170°С около 1 часа.

Перед подачей даем немного остыть, вкусно как теплой так и уже охлажденной!

