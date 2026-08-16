Мусака из баклажанов – это вариант сытного домашнего блюда, которое легко приготовить в духовке. В этом рецепте овощи сочетаются с куриным фаршем, томатной начинкой и нежным соусом бешамель. В результате получается сочная запеканка с золотистой корочкой. Такое блюдо хорошо подходит для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления сытной мусаки из баклажанов опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

куриный фарш – 400 г.

лук – 1 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

соль – по вкусу.

чёрный молотый перец – по вкусу.

твёрдый сыр – для посыпки.

Для соуса бешамель:

молоко – 250 мл.

сливочное масло – 25 г.

мука – 25 г

соль – по вкусу.

черный молотый перец – по вкусу.

сухой копчёный чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Баклажан и картофель помойте и нарежьте примерно одинаковыми кружочками. Выложите овощи на противень и запеките в духовке до полуготовности. Они должны стать мягче, но не разваливаться.

2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте куриный фарш и перемешайте. Готовьте, разбивая комочки, пока мясо не изменит цвет и не будет готово.

3. Добавьте в фарш томатную пасту, посолите и поперчите. Перемешайте и тушите ещё 2-3 минуты. Томатная паста сделает начинку более насыщенной, а мясо останется сочным.

4. Для соуса растопите сливочное масло в небольшой кастрюле или сотейнике. Добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы получилась однородная масса без комочков.

5. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая венчиком. Добавьте соль, черный перец и сухой копченый чеснок. Варите на небольшом огне, пока соус не загустеет. Важно все время его перемешивать, чтобы он оставался гладким.

6. Форму для запекания слегка смажьте маслом или выстелите пергаментом. На дно выложите слой картофеля, сверху распределите часть соуса бешамель.

7. Затем добавьте мясную начинку и выложите слой баклажанов. Снова полейте все бешамелем и добавьте фарш. Если форма и количество продуктов позволяют, слои можно повторить.

8. Сверху мусаки обильно посыпьте тёртым твёрдым сыром. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Запеканка должна хорошо прогреться, а сыр сверху – расплавиться и подрумяниться.

9. Готовой мусаке следует дать постоять несколько минут после вынимания из духовки. Так ее будет легче нарезать порционными кусочками, а слои лучше сохранят форму.

10. Этот простой рецепт мусаки из баклажанов отлично подходит для домашнего меню. Сочетание запеченных овощей, куриного фарша, томатной начинки и сливочного бешамеля делает блюдо сытным и ароматным, а сырная корочка придает ему аппетитный вид.

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