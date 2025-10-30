Домашний паштет – это простое и универсальное блюдо, которое легко приготовить из доступных ингредиентов. Такой паштет из куриного филе станет отличной альтернативой магазинным намазкам, ведь он получается нежным, ароматным и без лишних добавок. Его можно подавать к завтраку на хлебе или гренках, брать с собой на работу или угощать гостей. Блюдо не требует сложного приготовления, но результат всегда превосходит ожидания.

Идея приготовления вкусного мясного паштета опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

крем-сыр – 100 г

сливочное масло – 60 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе до готовности. Бульон не выливайте – он понадобится позже для придания паштету нужной консистенции.

2. Лук и морковь очистите и нарежьте, затем обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости.

3. Измельчите отварное мясо и зажарку с помощью блендера или мясорубки. Добавьте измельченный чеснок, посолите, поперчите по вкусу.

4. Добавьте крем-сыр и масло.

5. Влейте 100-200 мл теплого куриного бульона, положите сливочное масло и крем-сыр.

6. Еще раз тщательно перебейте смесь, пока не получите однородную нежную массу.

7. Переложите готовую массу в стеклянную или пластиковую емкость, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 10-12 часов. За это время паштет станет более насыщенным и густым.

