Мясной куриный паштет вместо магазинных намазок: бюджетная закуска на любой случай
Домашний паштет – это простое и универсальное блюдо, которое легко приготовить из доступных ингредиентов. Такой паштет из куриного филе станет отличной альтернативой магазинным намазкам, ведь он получается нежным, ароматным и без лишних добавок. Его можно подавать к завтраку на хлебе или гренках, брать с собой на работу или угощать гостей. Блюдо не требует сложного приготовления, но результат всегда превосходит ожидания.
Идея приготовления вкусного мясного паштета опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- крем-сыр – 100 г
- сливочное масло – 60 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите куриное филе до готовности. Бульон не выливайте – он понадобится позже для придания паштету нужной консистенции.
2. Лук и морковь очистите и нарежьте, затем обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости.
3. Измельчите отварное мясо и зажарку с помощью блендера или мясорубки. Добавьте измельченный чеснок, посолите, поперчите по вкусу.
4. Добавьте крем-сыр и масло.
5. Влейте 100-200 мл теплого куриного бульона, положите сливочное масло и крем-сыр.
6. Еще раз тщательно перебейте смесь, пока не получите однородную нежную массу.
7. Переложите готовую массу в стеклянную или пластиковую емкость, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 10-12 часов. За это время паштет станет более насыщенным и густым.
