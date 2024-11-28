Мясной салат "Тбилиси" для новогоднего стола: рецепт сытного блюда, которое всем понравится

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, выбирайте для блюда мясо, филе, овощи, сырые и запеченные, а для яркого вкуса обязательно добавьте зелень, фрукты, ягоды.

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Из чего приготовить вкусный салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного мясного салата "Тбилиси".

Сытный мясной салат

Ингредиенты:

  • Отварная говядина
  • Консервированный фасоль
  • Болгарский перец
  • Лук
  • Лимон
  • Петрушка, кинза
  • Грецкий орех
  • Гранат
  • Острый перец
  • Чеснок
  • Хмели- сунели
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Отварите мясо, порежьте брусками.

Мясо для блюда

2. Овощи также порежьте брусками.

Овощи для приготовления салата

3. Лук замаринуйте с соком лимона.

Лук для блюда

4. Выложите в миску все продукты, добавьте гранат, грецкие орехи, специи, тертый чеснок, маринованный лук, зелень, масло и перемешайте.

Готовый салат

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