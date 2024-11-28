Видео дня
Мясной салат "Тбилиси" для новогоднего стола: рецепт сытного блюда, которое всем понравится
Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, выбирайте для блюда мясо, филе, овощи, сырые и запеченные, а для яркого вкуса обязательно добавьте зелень, фрукты, ягоды.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного мясного салата "Тбилиси".
Ингредиенты:
- Отварная говядина
- Консервированный фасоль
- Болгарский перец
- Лук
- Лимон
- Петрушка, кинза
- Грецкий орех
- Гранат
- Острый перец
- Чеснок
- Хмели- сунели
- Оливковое масло
Способ приготовления:
1. Отварите мясо, порежьте брусками.
2. Овощи также порежьте брусками.
3. Лук замаринуйте с соком лимона.
4. Выложите в миску все продукты, добавьте гранат, грецкие орехи, специи, тертый чеснок, маринованный лук, зелень, масло и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: