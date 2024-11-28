Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, выбирайте для блюда мясо, филе, овощи, сырые и запеченные, а для яркого вкуса обязательно добавьте зелень, фрукты, ягоды.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного мясного салата "Тбилиси".

Ингредиенты:

Отварная говядина

Консервированный фасоль

Болгарский перец

Лук

Лимон

Петрушка, кинза

Грецкий орех

Гранат

Острый перец

Чеснок

Хмели- сунели

Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Отварите мясо, порежьте брусками.

2. Овощи также порежьте брусками.

3. Лук замаринуйте с соком лимона.

4. Выложите в миску все продукты, добавьте гранат, грецкие орехи, специи, тертый чеснок, маринованный лук, зелень, масло и перемешайте.

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