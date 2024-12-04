Мясной теплый салат за 10 минут: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить сытное блюдо для ужина, отличным вариантом будет мясной салат с зеленью! И заправлять такие салаты лучше освежающими заправками.

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Мясной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного мясного салата с необычной заправкой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 1 уп. салата
  • 200-250 г телятины или говядины
  • 1 болгарский перец
  • 3-4 шампиньоны
  • 1/2 свежей моркови
  • 1/2 фиолетового лука
  • 1/2 небольшого кабачка
  • 1 зубчик чеснока

Заправка:

  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г томатного пюре
  • 1 ч. л.французской горчицы
  • 2 ст.л. масла
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте тонкими слайсами и пожарьте.

Мясо для салата

2. Овощи порежьте и обжарьте грибы, перец, морковь, лук, кабачок.

Овощи для салата

3. Смешайте все для соуса.

Соус для салата

4. Выложите зелень на блюдо, сверху мясо, овощи и полейте заправкой.

Готовый салат

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