Если вы хотите приготовить сытное блюдо для ужина, отличным вариантом будет мясной салат с зеленью! И заправлять такие салаты лучше освежающими заправками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного мясного салата с необычной заправкой.

Ингредиенты:

1 уп. салата

200-250 г телятины или говядины

1 болгарский перец

3-4 шампиньоны

1/2 свежей моркови

1/2 фиолетового лука

1/2 небольшого кабачка

1 зубчик чеснока

Заправка:

1 зубчик чеснока

100 г томатного пюре

1 ч. л.французской горчицы

2 ст.л. масла

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте тонкими слайсами и пожарьте.

2. Овощи порежьте и обжарьте грибы, перец, морковь, лук, кабачок.

3. Смешайте все для соуса.

4. Выложите зелень на блюдо, сверху мясо, овощи и полейте заправкой.

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