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Мясной теплый салат за 10 минут: рецепт сытного блюда для ужина
Если вы хотите приготовить сытное блюдо для ужина, отличным вариантом будет мясной салат с зеленью! И заправлять такие салаты лучше освежающими заправками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного мясного салата с необычной заправкой.
Ингредиенты:
- 1 уп. салата
- 200-250 г телятины или говядины
- 1 болгарский перец
- 3-4 шампиньоны
- 1/2 свежей моркови
- 1/2 фиолетового лука
- 1/2 небольшого кабачка
- 1 зубчик чеснока
Заправка:
- 1 зубчик чеснока
- 100 г томатного пюре
- 1 ч. л.французской горчицы
- 2 ст.л. масла
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте тонкими слайсами и пожарьте.
2. Овощи порежьте и обжарьте грибы, перец, морковь, лук, кабачок.
3. Смешайте все для соуса.
4. Выложите зелень на блюдо, сверху мясо, овощи и полейте заправкой.
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