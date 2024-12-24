Мясные блюда для новогоднего стола: простой рецепт запеченных сочных рулетиков из филе, с сыром и зеленью
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, например, котлет, отбивных, а также вкусных рулетов с разными начинками. Еще филе можно просто запечь в духовке с грибами, сыром, овощами.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных рулетов из куриного филе, с сыром и беконом.
Ингредиенты:
- 4 слайса филе (индюшачье или куриное)
- бекон
- 100 г твердого сыра
- 2 ст.л. сливочного сыра
- зелень, соль и перец
Способ приготовления:
1. Порежьте филе и отбейте, посыпьте специями и солью.
2. Твердый сыр натрите, добавьте сливочный сыр и перемешайте.
3. Выложите бекон, сверху филе, на филе начинку и сверните в рулет, рулет в пищевую пленку и в холодильник на час.
4. После достаньте рулет и порежьте, выложите в форму смазанную сливочным маслом и готовьте в духовке до готовности.
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