Мясные блюда для новогоднего стола: простой рецепт запеченных сочных рулетиков из филе, с сыром и зеленью

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Мясные блюда для новогоднего стола: простой рецепт запеченных сочных рулетиков из филе, с сыром и зеленью

Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, например, котлет, отбивных, а также вкусных рулетов с разными начинками. Еще филе можно просто запечь в духовке с грибами, сыром, овощами. 

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Что приготовить из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных рулетов из куриного филе, с сыром и беконом. 

Рулет из филе

Ингредиенты: 

  • 4 слайса филе (индюшачье или куриное)
  • бекон
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст.л. сливочного сыра
  • зелень, соль и перец

Способ приготовления:

1. Порежьте филе и отбейте, посыпьте специями и солью.

Филе для блюда

2. Твердый сыр натрите, добавьте сливочный сыр и перемешайте.

Начинка для филе

3. Выложите бекон, сверху филе, на филе начинку и сверните в рулет, рулет в пищевую пленку и в холодильник на час.

Приготовление блюда

4. После достаньте рулет и порежьте, выложите в форму смазанную сливочным маслом и готовьте в духовке до готовности.

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