Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, например, котлет, отбивных, а также вкусных рулетов с разными начинками. Еще филе можно просто запечь в духовке с грибами, сыром, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных рулетов из куриного филе, с сыром и беконом.

Ингредиенты:

4 слайса филе (индюшачье или куриное)

бекон

100 г твердого сыра

2 ст.л. сливочного сыра

зелень, соль и перец

Способ приготовления:

1. Порежьте филе и отбейте, посыпьте специями и солью.

2. Твердый сыр натрите, добавьте сливочный сыр и перемешайте.

3. Выложите бекон, сверху филе, на филе начинку и сверните в рулет, рулет в пищевую пленку и в холодильник на час.

4. После достаньте рулет и порежьте, выложите в форму смазанную сливочным маслом и готовьте в духовке до готовности.

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