Мясной рулет

Если вы хотите приготовить сочное мясо, обязательно маринуйте его не меньше часа, а лучше еще больше. Для яркого вкуса обязательно добавьте побольше специй, чеснока. А для того, чтобы мясо было мягким и сочным, добавьте обязательно томатный или сливовый соус, они размягчат волокна мяса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного мясного рулета, со специями, розмарином и соусом.

Ингредиенты:

1,5 килограмма подбрюшины (свинина)

крепкая горчица и соус барбекю

розмарин

4 зубчика чеснока

соль, перец, копченая паприка

жгут(веревка)

рукав для запекания

Способ приготовления:

1. Мясо солим, перчим, добавляем копченую паприку и 4 зубчика чеснока. Смазываем горчицей и присыпаем нарезанными листиками розмарина.

2. Скручиваем рулет, связываем ниткой. Если у вас есть время, можно оставить помариноваться на час/два.

3. Запекаем в рукаве при 185 градусах 1 час 20 минут.

4. Достаем и смазываем соком из рулета и глазируем соусом барбекю и запекаем 10 минут до аппетитной корочки.

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