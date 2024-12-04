Мясные блюда для новогоднего стола: самый удачный рецепт сочного рулета из свинины

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить сочное мясо, обязательно маринуйте его не меньше часа, а лучше еще больше. Для яркого вкуса обязательно добавьте побольше специй, чеснока. А для того, чтобы мясо было мягким и сочным, добавьте обязательно томатный или сливовый соус, они размягчат волокна мяса.

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Мясной рулет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного мясного рулета, со специями, розмарином и соусом. 

Рецепт рулета

Ингредиенты: 

  • 1,5 килограмма подбрюшины (свинина)
  • крепкая горчица и соус барбекю 
  • розмарин
  • 4 зубчика чеснока
  • соль, перец, копченая паприка
  • жгут(веревка)
  • рукав для запекания

Способ приготовления: 

1. Мясо солим, перчим, добавляем копченую паприку и 4 зубчика чеснока. Смазываем горчицей и присыпаем нарезанными листиками розмарина.

Мясо со специями

2. Скручиваем рулет, связываем ниткой.  Если у вас есть время, можно оставить помариноваться на час/два.

Приготовление мяса

3. Запекаем в рукаве при 185 градусах 1 час 20 минут.

Сколько запекать мясо

4. Достаем и смазываем соком из рулета и глазируем соусом барбекю и запекаем 10 минут до аппетитной корочки.

Готовый рулет

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