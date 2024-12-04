Мясной рулет

Мясные блюда для новогоднего стола: самый удачный рецепт сочного рулета из свинины
Если вы хотите приготовить сочное мясо, обязательно маринуйте его не меньше часа, а лучше еще больше. Для яркого вкуса обязательно добавьте побольше специй, чеснока. А для того, чтобы мясо было мягким и сочным, добавьте обязательно томатный или сливовый соус, они размягчат волокна мяса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного мясного рулета, со специями, розмарином и соусом.
Ингредиенты:
- 1,5 килограмма подбрюшины (свинина)
- крепкая горчица и соус барбекю
- розмарин
- 4 зубчика чеснока
- соль, перец, копченая паприка
- жгут(веревка)
- рукав для запекания
Способ приготовления:
1. Мясо солим, перчим, добавляем копченую паприку и 4 зубчика чеснока. Смазываем горчицей и присыпаем нарезанными листиками розмарина.
2. Скручиваем рулет, связываем ниткой. Если у вас есть время, можно оставить помариноваться на час/два.
3. Запекаем в рукаве при 185 градусах 1 час 20 минут.
4. Достаем и смазываем соком из рулета и глазируем соусом барбекю и запекаем 10 минут до аппетитной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: