Вместо жирных котлет с хлебом на ужин можно приготовить сочные фрикадельки. Они быстро жарятся, получаются очень нежными. Прекрасно подойдут к любому гарниру.

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Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша для ужина опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Можно выбрать фарш свинины, куриный или говяжий.

Ингредиенты:

фарш – 0,5 кг.

лук – 1 шт.

панировочные сухари – 2 ст.л.

чеснок – 3-4 зубчика

соль/перец

паприка – 1 ч.л.

приправа для мяса – 1 ч.л.

Ингредиенты для соуса:

молоко – 350 мл.

мука – 1 ст.л.

соль/перец

куркума – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Из подготовленного фарша сформировать фрикадельки

2. Обжарить на максимальном огне до румяной корочки.

3. Вынуть фрикадельки.

4. Отправить натертую морковь и нарезанный лук.

5. Обжарить овощи.

6. Влить соус.

7. Добавить специи по вкусу.

8. Отправить фрикадельки в подливу.

9. Готовить еще 7-10 минут.

10. В конце посыпать зеленью и, по желанию, чесноком.

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