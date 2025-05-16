Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет
Вместо жирных котлет с хлебом на ужин можно приготовить сочные фрикадельки. Они быстро жарятся, получаются очень нежными. Прекрасно подойдут к любому гарниру.
Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша для ужина опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Можно выбрать фарш свинины, куриный или говяжий.
Ингредиенты:
- фарш – 0,5 кг.
- лук – 1 шт.
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль/перец
- паприка – 1 ч.л.
- приправа для мяса – 1 ч.л.
Ингредиенты для соуса:
- молоко – 350 мл.
- мука – 1 ст.л.
- соль/перец
- куркума – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Из подготовленного фарша сформировать фрикадельки
2. Обжарить на максимальном огне до румяной корочки.
3. Вынуть фрикадельки.
4. Отправить натертую морковь и нарезанный лук.
5. Обжарить овощи.
6. Влить соус.
7. Добавить специи по вкусу.
8. Отправить фрикадельки в подливу.
9. Готовить еще 7-10 минут.
10. В конце посыпать зеленью и, по желанию, чесноком.
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