Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
129
Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

Вместо жирных котлет с хлебом на ужин можно приготовить сочные фрикадельки. Они быстро жарятся, получаются очень нежными. Прекрасно подойдут к любому гарниру.

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Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша для ужина опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram. Можно выбрать фарш свинины, куриный или говяжий.

Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

Ингредиенты:

  • фарш – 0,5 кг.
  • лук – 1 шт.
  • панировочные сухари – 2 ст.л.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • соль/перец
  • паприка – 1 ч.л.
  • приправа для мяса – 1 ч.л.

Ингредиенты для соуса:

  • молоко – 350 мл.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль/перец
  • куркума – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

1. Из подготовленного фарша сформировать фрикадельки

2. Обжарить на максимальном огне до румяной корочки.

Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

3. Вынуть фрикадельки.

4. Отправить натертую морковь и нарезанный лук.

Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

5. Обжарить овощи.

6. Влить соус.

Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

7. Добавить специи по вкусу.

Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

8. Отправить фрикадельки в подливу.

9. Готовить еще 7-10 минут.

Мясные фрикадельки к любому гарниру на ужин: лучше котлет

10. В конце посыпать зеленью и, по желанию, чесноком.

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