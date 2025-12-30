Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт блюда, которое проще, чем мясо по-французски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
105
Если вам надоели обычные котлеты, идеальной альтернативой станут мясные гнезда с сыром и сочными консервированными ананасами. Преимущество этого блюда в том, что оно еще и готовится в духовке, и это делает его не только вкусным, но и полезным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного блюда для новогоднего стола. 

Ингредиенты: 

  • 400 г фарша из филе курицы/индейки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • специи для курицы
  • соль
  • 2 ст.л крем-сыра
  • 1 ст.л белого йогурта/сметаны
  • 1 зубчик чеснока
  • ананас кольцами
  • 80 г моцареллы

Способ приготовления: 

1. Из моркови и лука готовим зажарку и добавляем к фаршу, по вкусу добавляем соль и специи.

2. На застеленный пергаментом противень выкладываем шарики из фарша, из них формируем гнезда.

3. Серединку смазываем крем-сыром со сметаной и чесноком, выкладываем кольца ананаса.

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут, после добавляем сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

