Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт блюда, которое проще, чем мясо по-французски
Если вам надоели обычные котлеты, идеальной альтернативой станут мясные гнезда с сыром и сочными консервированными ананасами. Преимущество этого блюда в том, что оно еще и готовится в духовке, и это делает его не только вкусным, но и полезным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного блюда для новогоднего стола.
Ингредиенты:
- 400 г фарша из филе курицы/индейки
- 1 луковица
- 1 морковь
- специи для курицы
- соль
- 2 ст.л крем-сыра
- 1 ст.л белого йогурта/сметаны
- 1 зубчик чеснока
- ананас кольцами
- 80 г моцареллы
Способ приготовления:
1. Из моркови и лука готовим зажарку и добавляем к фаршу, по вкусу добавляем соль и специи.
2. На застеленный пергаментом противень выкладываем шарики из фарша, из них формируем гнезда.
3. Серединку смазываем крем-сыром со сметаной и чесноком, выкладываем кольца ананаса.
4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут, после добавляем сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.
