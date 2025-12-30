Если вам надоели обычные котлеты, идеальной альтернативой станут мясные гнезда с сыром и сочными консервированными ананасами. Преимущество этого блюда в том, что оно еще и готовится в духовке, и это делает его не только вкусным, но и полезным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного блюда для новогоднего стола.

Ингредиенты:

400 г фарша из филе курицы/индейки

1 луковица

1 морковь

специи для курицы

соль

2 ст.л крем-сыра

1 ст.л белого йогурта/сметаны

1 зубчик чеснока

ананас кольцами

80 г моцареллы

Способ приготовления:

1. Из моркови и лука готовим зажарку и добавляем к фаршу, по вкусу добавляем соль и специи.

2. На застеленный пергаментом противень выкладываем шарики из фарша, из них формируем гнезда.

3. Серединку смазываем крем-сыром со сметаной и чесноком, выкладываем кольца ананаса.

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут, после добавляем сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

