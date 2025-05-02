Крученики – традиционное украинское блюдо, которое можно приготовить и на праздничный стол и просто на обед. В мясо заворачивают всевозможную начинку: грибы, сало. Предлагаем вам идею, для которой вам понадобится натертый сыр – получится очень вкусно.

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Идея приготовления сочных кручеников из куриного филе с сыром опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Особую сочность придаст овощная зажарка.

Ингредиенты:

куриное филе – 3-4 шт.

сливки 20% – 200 мл.

морковь – 1 шт.

лук – 1-2 шт.

сыр твердый – 50 г.

соль, перец – по вкусу

вяленые томаты – 1 банка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Мясо порезать на кусочки и отбить под пищевой пленкой.

2. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 10-15 минут.

3. Для начинки пожарить лук с морковью до мягкости. Когда зажарка остынет, добавить потертый сыр и перемешать.

4. На мясо выложить начинку, затем вяленый помидор.

5. Завернуть в рулет, скрепить зубочисткой.

6. Жарить на растительном масле со всех сторон.

7. Переложить в другую посуду, вынуть зубочистку.

8. В сковороде поджарить чеснок, добавить немного воды.

9. Положить сюда крученики, залить сливками немного разбавленными с водой и тушить минут 20 под крышкой, периодически переворачивая.

10. К готовому блюду по желанию добавить зелень.

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