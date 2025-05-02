Мясные крученики по-новому: что добавить в начинку для удачного вкуса
Крученики – традиционное украинское блюдо, которое можно приготовить и на праздничный стол и просто на обед. В мясо заворачивают всевозможную начинку: грибы, сало. Предлагаем вам идею, для которой вам понадобится натертый сыр – получится очень вкусно.
Идея приготовления сочных кручеников из куриного филе с сыром опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Особую сочность придаст овощная зажарка.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3-4 шт.
- сливки 20% – 200 мл.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1-2 шт.
- сыр твердый – 50 г.
- соль, перец – по вкусу
- вяленые томаты – 1 банка
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на кусочки и отбить под пищевой пленкой.
2. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 10-15 минут.
3. Для начинки пожарить лук с морковью до мягкости. Когда зажарка остынет, добавить потертый сыр и перемешать.
4. На мясо выложить начинку, затем вяленый помидор.
5. Завернуть в рулет, скрепить зубочисткой.
6. Жарить на растительном масле со всех сторон.
7. Переложить в другую посуду, вынуть зубочистку.
8. В сковороде поджарить чеснок, добавить немного воды.
9. Положить сюда крученики, залить сливками немного разбавленными с водой и тушить минут 20 под крышкой, периодически переворачивая.
10. К готовому блюду по желанию добавить зелень.
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