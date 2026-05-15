Мясо по-французски давно стало одним из самых популярных блюд для домашнего обеда или ужина. Оно получается сытным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию мяса, картофеля, помидоров и сырной корочки. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такое блюдо прекрасно подойдет как для семейного стола, так и для гостей.

Идея приготовления мяса по-французски на обед опубликована на странице фудблогера oksicooks в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6-7 шт.

свиная шея – 700-800 г

лук – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

твердый сыр – 150-200 г

сметана – 4 ст.л.

майонез – 2 ст.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сладкая паприка – 1 ч.л.

приправа к картофелю или вегета – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте соль, перец, приправу к картофелю и несколько ложек соуса. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

2. Для соуса смешайте сметану, майонез и сухой чеснок до однородной консистенции.

3. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите картофель первым слоем.

4. Лук мелко нарежьте и равномерно распределите поверх картофеля.

5. Свинину нарежьте порционными кусочками и слегка отбейте. Посолите, поперчите, добавьте паприку и выложите поверх лука. Смажьте мясо частью соуса.

6. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку.

7. Запекайте блюдо примерно 40-50 минут при температуре 200 градусов. Ориентируйтесь на готовность картофеля и мяса.

8. В конце приготовления снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут, чтобы сверху образовалась румяная сырная корочка.

9. Подавайте мясо по-французски горячим сразу после приготовления. Блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами или легкой зеленью.

