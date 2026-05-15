Мясо по-французски в духовке на обед: как приготовить
Мясо по-французски давно стало одним из самых популярных блюд для домашнего обеда или ужина. Оно получается сытным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию мяса, картофеля, помидоров и сырной корочки. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такое блюдо прекрасно подойдет как для семейного стола, так и для гостей.
Идея приготовления мяса по-французски на обед опубликована на странице фудблогера oksicooks в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6-7 шт.
- свиная шея – 700-800 г
- лук – 2 шт.
- помидоры – 2 шт.
- твердый сыр – 150-200 г
- сметана – 4 ст.л.
- майонез – 2 ст.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сладкая паприка – 1 ч.л.
- приправа к картофелю или вегета – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте соль, перец, приправу к картофелю и несколько ложек соуса. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
2. Для соуса смешайте сметану, майонез и сухой чеснок до однородной консистенции.
3. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите картофель первым слоем.
4. Лук мелко нарежьте и равномерно распределите поверх картофеля.
5. Свинину нарежьте порционными кусочками и слегка отбейте. Посолите, поперчите, добавьте паприку и выложите поверх лука. Смажьте мясо частью соуса.
6. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку.
7. Запекайте блюдо примерно 40-50 минут при температуре 200 градусов. Ориентируйтесь на готовность картофеля и мяса.
8. В конце приготовления снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут, чтобы сверху образовалась румяная сырная корочка.
9. Подавайте мясо по-французски горячим сразу после приготовления. Блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами или легкой зеленью.
