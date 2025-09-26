Яичница кажется одним из самых простых блюд, но на практике она часто получается не такой, как хотелось бы. У кого-то дно подгорает, а верх остается сырым. Другие добавляют слишком много растительного или сливочного масла, и тогда белок становится твердым, а желток теряет нежность. Есть простой способ сделать яичницу более полезной и одновременно идеально приготовленной.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет на чем лучше жарить яйца, чтобы блюдо было вкуснее и полезнее.

Секрет заключается в том, чтобы использовать минимум жира и накрыть сковородку крышкой. В этом случае блюдо фактически готовится на пару. Тепло равномерно окутывает яйцо, и белок пропекается сверху без переворачивания. Благодаря этому он не подгорает снизу, а желток остается кремовым и держит форму.

Для приготовления понадобится всего несколько капель кулинарного спрея. Их стоит распределить по дну сковороды бумажным полотенцем, чтобы остался тонкий слой. Затем следует разбить яйцо, сразу накрыть крышкой и готовить 2-3 минуты на слабом огне. Когда белок станет плотным и будет иметь легкую золотистую кайму, яйцо можно снимать с плиты.

Такой способ позволяет почти полностью отказаться от большого количества масла, а результат смотрится и на вкус намного лучше. К тому же после жарки сковородка остается более чистой и легче моется.

Если хотите разнообразить завтрак, можно попробовать и другие варианты. Например, приготовить яйца без масла вообще, используя альтернативные ингредиенты или выпекание. Однако именно жарка на пару с крышкой считается самым простым и удобным способом, чтобы получить яичницу с идеальным сочетанием нежного желтка и поджаренного белка.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: