На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

Магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними. Вы точно знаете, что уложите в начинку, поэтому можете быть уверены в качестве изделий. Но самое главное – это правильно сделать эластичное и мягкое тесто.

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Идея приготовления самого вкусного теста для домашних пельменей опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Для основания нужно, кроме воды, налить молоко.

На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

Ингредиенты для теста:

  • вода – 125 г
  • молоко – 100 г
  • соль – 1/2 ч.л
  • масло – 50 г
  • мука – 400 г

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 500 г
  • соль, специи
  • чеснок – несколько зубчиков
  • лук – по вкусу

Способ приготовления:

На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

1. В кастрюле соединить воду, молоко, соль и масло.

2. Поставить кастрюлю на плиту и довести содержимое до кипения.

3. Муку просеять в глубокую миску и влейте в нее горячую жидкость.

На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

4. Сначала перемешать массу вилкой (потому что она горячая), а затем вымесить руками до гладкости и однородности.

5. Если тесто будет липким, можно добавить еще немного муки.

6. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.

На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

7. Для начинки фарш соединить со специями, натертым чесноком и луком.

8. Раскатать часть теста. Остальное оставить в пакете.

9. Очень тонко раскатывать не нужно, чтобы пельмени не порвались во время варки. Тесто липнуть не должно, но если у вас чуть-чуть липнет, можно подсыпать муку.

На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

10. Раскатывать тесто следует небольшими частями, чтобы оно не сохло.

11. Маленьким стаканом или другой формой вырезать кружочки из теста.

На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода

12. В центр кружочка положить фарш, сформировать пельмени. Начинки класть в меру.

13. Дальше можно морозить или варить.

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