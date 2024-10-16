На чем получается приготовить самое вкусные тесто для домашних пельменей: не только вода
Магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними. Вы точно знаете, что уложите в начинку, поэтому можете быть уверены в качестве изделий. Но самое главное – это правильно сделать эластичное и мягкое тесто.
Идея приготовления самого вкусного теста для домашних пельменей опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Для основания нужно, кроме воды, налить молоко.
Ингредиенты для теста:
- вода – 125 г
- молоко – 100 г
- соль – 1/2 ч.л
- масло – 50 г
- мука – 400 г
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 500 г
- соль, специи
- чеснок – несколько зубчиков
- лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. В кастрюле соединить воду, молоко, соль и масло.
2. Поставить кастрюлю на плиту и довести содержимое до кипения.
3. Муку просеять в глубокую миску и влейте в нее горячую жидкость.
4. Сначала перемешать массу вилкой (потому что она горячая), а затем вымесить руками до гладкости и однородности.
5. Если тесто будет липким, можно добавить еще немного муки.
6. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.
7. Для начинки фарш соединить со специями, натертым чесноком и луком.
8. Раскатать часть теста. Остальное оставить в пакете.
9. Очень тонко раскатывать не нужно, чтобы пельмени не порвались во время варки. Тесто липнуть не должно, но если у вас чуть-чуть липнет, можно подсыпать муку.
10. Раскатывать тесто следует небольшими частями, чтобы оно не сохло.
11. Маленьким стаканом или другой формой вырезать кружочки из теста.
12. В центр кружочка положить фарш, сформировать пельмени. Начинки класть в меру.
13. Дальше можно морозить или варить.
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