Магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними. Вы точно знаете, что уложите в начинку, поэтому можете быть уверены в качестве изделий. Но самое главное – это правильно сделать эластичное и мягкое тесто.

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Идея приготовления самого вкусного теста для домашних пельменей опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Для основания нужно, кроме воды, налить молоко.

Ингредиенты для теста:

вода – 125 г

молоко – 100 г

соль – 1/2 ч.л

масло – 50 г

мука – 400 г

Ингредиенты для начинки:

фарш – 500 г

соль, специи

чеснок – несколько зубчиков

лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюле соединить воду, молоко, соль и масло.

2. Поставить кастрюлю на плиту и довести содержимое до кипения.

3. Муку просеять в глубокую миску и влейте в нее горячую жидкость.

4. Сначала перемешать массу вилкой (потому что она горячая), а затем вымесить руками до гладкости и однородности.

5. Если тесто будет липким, можно добавить еще немного муки.

6. Положить тесто в пакет и оставить на столе на 30-40 минут.

7. Для начинки фарш соединить со специями, натертым чесноком и луком.

8. Раскатать часть теста. Остальное оставить в пакете.

9. Очень тонко раскатывать не нужно, чтобы пельмени не порвались во время варки. Тесто липнуть не должно, но если у вас чуть-чуть липнет, можно подсыпать муку.

10. Раскатывать тесто следует небольшими частями, чтобы оно не сохло.

11. Маленьким стаканом или другой формой вырезать кружочки из теста.

12. В центр кружочка положить фарш, сформировать пельмени. Начинки класть в меру.

13. Дальше можно морозить или варить.

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