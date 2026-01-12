На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными
Удачные тонкие блины получается приготовить далеко не всегда. Все дело идеального результата в температуре молока. Также очень важно сочетать ингредиенты в правильной последовательности.
Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- молоко – 900 мл.
- сахар – 50 г
- соль – щепотка
- мука – 370 г
- масло – 40 мл.
- кипяток (горячая вода) – 100 мл.
Способ приготовления:
1. В большой миске взбить яйца и сахар, соль.
2. Молоко подогреть и тщательно перемешать со взбитыми яйцами.
3. В полученную смесь влить масло, постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
4. Влить горячую воду и размешать.
5. Тесто должно быть в меру жидким Накрыть его полотенцем и дать отдохнуть 10 минут.
6. Разогреть сковородку.
7. Обжарить блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.
