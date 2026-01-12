Удачные тонкие блины получается приготовить далеко не всегда. Все дело идеального результата в температуре молока. Также очень важно сочетать ингредиенты в правильной последовательности.

Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

молоко – 900 мл.

сахар – 50 г

соль – щепотка

мука – 370 г

масло – 40 мл.

кипяток (горячая вода) – 100 мл.

Способ приготовления:

1. В большой миске взбить яйца и сахар, соль.

2. Молоко подогреть и тщательно перемешать со взбитыми яйцами.

3. В полученную смесь влить масло, постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.

4. Влить горячую воду и размешать.

5. Тесто должно быть в меру жидким Накрыть его полотенцем и дать отдохнуть 10 минут.

6. Разогреть сковородку.

7. Обжарить блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.

