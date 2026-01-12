На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
741
На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

Удачные тонкие блины получается приготовить далеко не всегда. Все дело идеального результата в температуре молока. Также очень важно сочетать ингредиенты в правильной последовательности.

Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 900 мл.
  • сахар – 50 г
  • соль – щепотка
  • мука – 370 г
  • масло – 40 мл.
  • кипяток (горячая вода) – 100 мл.

Способ приготовления:

На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

1. В большой миске взбить яйца и сахар, соль.

2. Молоко подогреть и тщательно перемешать со взбитыми яйцами.

На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

3. В полученную смесь влить масло, постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.

На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

4. Влить горячую воду и размешать.

На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

5. Тесто должно быть в меру жидким Накрыть его полотенцем и дать отдохнуть 10 минут.

6. Разогреть сковородку.

На каком молоке лучше готовить тесто на тонкие блины: точно получатся удачными

7. Обжарить блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты