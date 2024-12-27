На каждый день и для праздничного стола: как быстро приготовить вкусный паштет из печени

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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На каждый день и для праздничного стола: как быстро приготовить вкусный паштет из печени

Печеночный паштет – очень простая и универсальная закуска. Массу можно подать на гренках или в тарталетках. Если же это обычный вариант – подойдет обычный хлеб. Если в холодильнике есть такое блюдо, можно перекусить вкусным бутербродом.

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Идея приготовления вкусного домашнего паштета опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Все компоненты нужно запечь – благодаря этому блюдо получится еще и очень полезным.

На каждый день и для праздничного стола: как быстро приготовить вкусный паштет из печени

Ингредиенты:

  • куриная печень – 300 г
  • морковь – 100 г
  • лук – 100 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • сливки 10% – 125 г
  • сливочное масло - 50 г
  • яблоко – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

На каждый день и для праздничного стола: как быстро приготовить вкусный паштет из печени

1. Тщательно промойте куриную печень и очистите ее от лишних пленок.

2. Нарежьте морковь, лук и чеснок кубиками.

На каждый день и для праздничного стола: как быстро приготовить вкусный паштет из печени

3. Все это посолите, поперчите и приправьте копченой паприкой для аромата.

4. Добавьте сливки и сливочное масло.

5. Накройте фольгой и запекайте в духовке при 180 градусах примерно 40 минут, пока морковь не станет мягкой.

На каждый день и для праздничного стола: как быстро приготовить вкусный паштет из печени

6. Для яблока разрежьте его на кубики и разогрейте в микроволновке, чтобы оно стало мягким.

7. Когда все ингредиенты будут готовы, смешайте их в блендере до однородной массы. Если консистенция паштета кажется очень густой, добавьте еще сливок. По вкусу добавьте соль, если нужно.

На каждый день и для праздничного стола: как быстро приготовить вкусный паштет из печени

8. Не забывайте дать паштету настояться в холодильнике ночь – так он станет более нежным и вкусным.

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