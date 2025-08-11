Из сочных сезонных помидоров можно приготовить очень вкусную закуску, которая прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. Для такого блюда вам понадобится максимум 10 минут. Нужно лишь измельчить ингредиенты для нежной намазки, а затем отжать массу на кусочки овощей.

Идея приготовления элементарной закуски с помидорами опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

укроп

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. В чашу блендера положить вареные яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль, перец.

2. Измельчить до однородности.

3. Переложить массу в кондитерский мешок.

4. Помидоры нарезать кружочками.

5. На каждый отжать намазку.

6. Сверху украсить по вкусу зеленью.

