На каждый день и для праздничного стола: рецепт очень простой и эффектной закуски из помидоров

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
252
Из сочных сезонных помидоров можно приготовить очень вкусную закуску, которая прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. Для такого блюда вам понадобится максимум 10 минут. Нужно лишь измельчить ингредиенты для нежной намазки, а затем отжать массу на кусочки овощей.

Идея приготовления элементарной закуски с помидорами опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 шт.
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • укроп
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. В чашу блендера положить вареные яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль, перец.

2. Измельчить до однородности.

3. Переложить массу в кондитерский мешок.

4. Помидоры нарезать кружочками.

5. На каждый отжать намазку.

6. Сверху украсить по вкусу зеленью.

