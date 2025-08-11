На каждый день и для праздничного стола: рецепт очень простой и эффектной закуски из помидоров
Из сочных сезонных помидоров можно приготовить очень вкусную закуску, которая прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. Для такого блюда вам понадобится максимум 10 минут. Нужно лишь измельчить ингредиенты для нежной намазки, а затем отжать массу на кусочки овощей.
Идея приготовления элементарной закуски с помидорами опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- укроп
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. В чашу блендера положить вареные яйца, плавленый сыр, укроп, чеснок, соль, перец.
2. Измельчить до однородности.
3. Переложить массу в кондитерский мешок.
4. Помидоры нарезать кружочками.
5. На каждый отжать намазку.
6. Сверху украсить по вкусу зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: