Лучшее блюдо для любого приема пищи – овощной салат. Для яркого вкуса обязательно добавляйте морепродукты, мясо, сыры, оливки, зелень, вяленые томаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с кукурузой и сухариками.

Ингредиенты:

филе курицы

соль, чеснок, карри

салат айсберг

томаты черри

огурец

консервированная кукуруза

сухарики

Заправка:

2 ст.л. белого йогурта

1 ч.л. горчицы в зернах

1 ч.л. американской горчицы

соль, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Филе курицы мелко нарезаем и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, солим и добавляем специи.

2. В тарелку выкладываем все остальные ингредиенты и заправляем заправкой.

3. Для заправки: соединяем все ингредиенты до однородности.

