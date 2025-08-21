На вкус как шаурма: оригинальный овощной салат с филе, овощами и оригинальным соусом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
39
Рецепт салата

Лучшее блюдо для любого приема пищи – овощной салат. Для яркого вкуса обязательно добавляйте морепродукты, мясо, сыры, оливки, зелень, вяленые томаты.

Вкусный овощной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с кукурузой и сухариками. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • соль, чеснок, карри
  • салат айсберг
  • томаты черри
  • огурец
  • консервированная кукуруза
  • сухарики

Заправка:

  • 2 ст.л. белого йогурта
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • 1 ч.л. американской горчицы
  • соль, итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Филе курицы мелко нарезаем и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, солим и добавляем специи.

Ингредиенты для салата

2. В тарелку выкладываем все остальные ингредиенты и заправляем заправкой.

Соус для блюда

3. Для заправки: соединяем все ингредиенты до однородности.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощисалатрецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты