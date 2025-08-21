Все рецепты
На вкус как шаурма: оригинальный овощной салат с филе, овощами и оригинальным соусом
Лучшее блюдо для любого приема пищи – овощной салат. Для яркого вкуса обязательно добавляйте морепродукты, мясо, сыры, оливки, зелень, вяленые томаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с кукурузой и сухариками.
Ингредиенты:
- филе курицы
- соль, чеснок, карри
- салат айсберг
- томаты черри
- огурец
- консервированная кукуруза
- сухарики
Заправка:
- 2 ст.л. белого йогурта
- 1 ч.л. горчицы в зернах
- 1 ч.л. американской горчицы
- соль, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Филе курицы мелко нарезаем и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, солим и добавляем специи.
2. В тарелку выкладываем все остальные ингредиенты и заправляем заправкой.
3. Для заправки: соединяем все ингредиенты до однородности.
