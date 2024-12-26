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На вкус как суши: фаршированные яйца для новогоднего стола с оригинальной начинкой
Фаршированные яйца – вкусная и при этом очень бюджетная закуска, которую можно готовить с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая рыбой, консервами, печенью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо, соусом "Тартар" и красной рыбой.
Ингредиенты:
- 4 отварных яйца
- авокадо
- 150 г. красной рыбы
- фиолетовый лук
- 2 ст.л. соуса Тартар
- 1 ч.л. американской горчицы
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем яйца, варим 7-10 минут после закипания, и делим их пополам.
2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол!
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