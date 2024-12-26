Фаршированные яйца – вкусная и при этом очень бюджетная закуска, которую можно готовить с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая рыбой, консервами, печенью.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо, соусом "Тартар" и красной рыбой.

Ингредиенты:

4 отварных яйца

авокадо

150 г. красной рыбы

фиолетовый лук

2 ст.л. соуса Тартар

1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем яйца, варим 7-10 минут после закипания, и делим их пополам.

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: