На вкус как суши: фаршированные яйца для новогоднего стола с оригинальной начинкой

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – вкусная и при этом очень бюджетная закуска, которую можно готовить с разными начинками, начиная от сыра, заканчивая рыбой, консервами, печенью.

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С чем приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо, соусом "Тартар" и красной рыбой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 4 отварных яйца
  • авокадо
  • 150 г. красной рыбы
  • фиолетовый лук
  • 2 ст.л. соуса Тартар
  • 1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем яйца, варим 7-10 минут после закипания, и делим их пополам.

Чем нафаршировать яйца

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

Начинка для яиц

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол!

Готовая закуска

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