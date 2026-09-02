Начинки больше, чем теста: как приготовить вкусный невидимый пирог с яблоками

Яблочный пирог не обязательно должен быть пышным и с большим количеством теста. Есть вариант, в котором основную часть десерта составляют тонко нарезанные яблоки, а легкое тесто лишь соединяет все слои. Такой пирог получается нежным, ароматным и сочным. Приготовить его можно из простых продуктов, которые легко найти на кухне.

Идея приготовления вкусного пирога с яблоками опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 800 г

яйца – 3 шт.

мука – 70 г

молоко – 100 мл

сливочное масло или растительное масло – 20 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 50-70 г

ванильный сахар или корица – по вкусу

сливочное масло – небольшое количество для украшения

Способ приготовления:

1. Этот десерт отличается от обычной яблочной выпечки прежде всего количеством теста. Его нужно совсем немного, поэтому после выпечки тонкие яблочные ломтики остаются главным элементом пирога.

2. Сначала взбейте яйца венчиком или миксером до лёгкой пышной пены. Добавьте молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло или растительное масло. Перемешайте до однородности.

3. Отдельно смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Добавьте сухие ингредиенты в яичную смесь, всыпьте сахар и добавьте ванильный сахар или немного корицы. Перемешайте тесто, чтобы в нем не осталось комочков.

4. Яблоки вымойте и, по желанию, очистите от кожуры. Нарежьте их очень тонкими ломтиками. Именно тонкая нарезка помогает яблокам хорошо пропечься и создает характерную для этого пирога многослойную текстуру.

5. Форму размером примерно 25×11×7 см застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите яблоки плотными слоями. Затем равномерно залейте их приготовленным тестом. Оно должно распределиться между ломтиками яблок и скрепить их между собой.

6. Сверху положите несколько небольших кусочков сливочного масла. По желанию посыпьте пирог корицей или ванильным сахаром.

7. Выпекайте яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут. Готовность можно проверить по румяной корочке и мягкости яблок.

8. После выпечки дайте пирогу немного остыть в форме. Затем осторожно достаньте его, нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

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