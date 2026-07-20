Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед
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Обычные котлеты легко заменить более интересным и сытным блюдом. Гнезда из фарша с овощной начинкой получаются сочными, ароматными и прекрасно подходят для семейного обеда. Их удобно готовить сразу на несколько порций, а подавать можно с любым гарниром. Рецепт не требует сложных ингредиентов и удачно сочетает мясо, овощи и сыр.

Идея приготовления сочных мясных гнезд из фарша опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед

Ингредиенты:

  • свинина (фарш) – 300 г
  • курица (фарш) – 450 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • специи для фарша – по вкусу

Для начинки:

  • свежая зелень – 20 г
  • сметана – 4 ст.л.
  • твёрдый сыр – 40 г
  • лук репчатый – 140 г
  • морковь – 200 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • растительное масло – 15 г для обжаривания

Способ приготовления:

Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле в течение 5 минут.

2. Добавьте натертую морковь и готовьте ещё 8-10 минут до мягкости овощей.

3. Переложите овощную смесь в миску и дайте немного остыть.

Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед

4. Добавьте в начинку мелко нарезанную зелень, сметану, натертый сыр, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.

5. В отдельной посуде смешайте свиной и куриный фарш.

6. Добавьте в фарш соль, перец и специи, после чего тщательно вымесите массу.

Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед

7. Сформируйте крупные котлеты и выложите их на противень, застеленный пергаментом.

8. Слегка приплюсните каждую заготовку и сделайте в центре небольшое углубление.

9. Наполните мясные углубления приготовленной начинкой.

Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед

10. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до готовности.

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