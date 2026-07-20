Намного лучше обычных котлет: как приготовить сочные гнезда из фарша на обед
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Обычные котлеты легко заменить более интересным и сытным блюдом. Гнезда из фарша с овощной начинкой получаются сочными, ароматными и прекрасно подходят для семейного обеда. Их удобно готовить сразу на несколько порций, а подавать можно с любым гарниром. Рецепт не требует сложных ингредиентов и удачно сочетает мясо, овощи и сыр.
Идея приготовления сочных мясных гнезд из фарша опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (фарш) – 300 г
- курица (фарш) – 450 г
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- специи для фарша – по вкусу
Для начинки:
- свежая зелень – 20 г
- сметана – 4 ст.л.
- твёрдый сыр – 40 г
- лук репчатый – 140 г
- морковь – 200 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- растительное масло – 15 г для обжаривания
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле в течение 5 минут.
2. Добавьте натертую морковь и готовьте ещё 8-10 минут до мягкости овощей.
3. Переложите овощную смесь в миску и дайте немного остыть.
4. Добавьте в начинку мелко нарезанную зелень, сметану, натертый сыр, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
5. В отдельной посуде смешайте свиной и куриный фарш.
6. Добавьте в фарш соль, перец и специи, после чего тщательно вымесите массу.
7. Сформируйте крупные котлеты и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
8. Слегка приплюсните каждую заготовку и сделайте в центре небольшое углубление.
9. Наполните мясные углубления приготовленной начинкой.
10. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до готовности.
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