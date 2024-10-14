Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте
Из сочной сезонной тыквы можно приготовить домашнее латте. Такой напиток будет не только вкусным, но и полезным. Для прохладного периода именно то, что нужно.
Идея приготовления самого вкусного тыквенного заплаты опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Тыкву нужно добавить в виде пюре.
Ингредиенты на 2 больших латте по 350-400 мл:
- молоко – 400 мл.
- тыквенное пюре – 100 г
- сахар/мед/подсластитель
- корица – 1 палочка
- специи: мускатный орех на кончике ножа, 1/4 ч.л. молотой корицы, по 5 шт. гвоздики, кардамона и 2-3 звездочки аниса
- эспрессо – 2 порции на 1 кофе
- взбитые сливки, корица для украшения
Способ приготовления:
1. В молоко выложить пюре запеченной тыквы.
2. Добавить сахар и пряности.
3. Подогревать так, чтобы молоко стало горячим.
4. Вылить половину в стакан.
5. Сбить до образования пены.
6. Влить эспрессо.
7. Украсить сливками и корицей.
8. Пюре тыквы можно приготовить так: запечь тыкву до мягкости и взбить ее блендером. Можно приготовить с запасом и содержать в холодильнике.
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