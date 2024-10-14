Из сочной сезонной тыквы можно приготовить домашнее латте. Такой напиток будет не только вкусным, но и полезным. Для прохладного периода именно то, что нужно.

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Идея приготовления самого вкусного тыквенного заплаты опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Тыкву нужно добавить в виде пюре.

Ингредиенты на 2 больших латте по 350-400 мл:

молоко – 400 мл.

тыквенное пюре – 100 г

сахар/мед/подсластитель

корица – 1 палочка

специи: мускатный орех на кончике ножа, 1/4 ч.л. молотой корицы, по 5 шт. гвоздики, кардамона и 2-3 звездочки аниса

эспрессо – 2 порции на 1 кофе

взбитые сливки, корица для украшения

Способ приготовления:

1. В молоко выложить пюре запеченной тыквы.

2. Добавить сахар и пряности.

3. Подогревать так, чтобы молоко стало горячим.

4. Вылить половину в стакан.

5. Сбить до образования пены.

6. Влить эспрессо.

7. Украсить сливками и корицей.

8. Пюре тыквы можно приготовить так: запечь тыкву до мягкости и взбить ее блендером. Можно приготовить с запасом и содержать в холодильнике.

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