Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

Из сочной сезонной тыквы можно приготовить домашнее латте. Такой напиток будет не только вкусным, но и полезным. Для прохладного периода именно то, что нужно.

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Идея приготовления самого вкусного тыквенного заплаты опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Тыкву нужно добавить в виде пюре.

Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

Ингредиенты на 2 больших латте по 350-400 мл:

  • молоко – 400 мл.
  • тыквенное пюре – 100 г
  • сахар/мед/подсластитель
  • корица – 1 палочка
  • специи: мускатный орех на кончике ножа, 1/4 ч.л. молотой корицы, по 5 шт. гвоздики, кардамона и 2-3 звездочки аниса
  • эспрессо – 2 порции на 1 кофе
  • взбитые сливки, корица для украшения

Способ приготовления:

Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

1. В молоко выложить пюре запеченной тыквы.

2. Добавить сахар и пряности.

Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

3. Подогревать так, чтобы молоко стало горячим.

4. Вылить половину в стакан.

Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

5. Сбить до образования пены.

Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

6. Влить эспрессо.

Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

7. Украсить сливками и корицей.

8. Пюре тыквы можно приготовить так: запечь тыкву до мягкости и взбить ее блендером. Можно приготовить с запасом и содержать в холодильнике.

Настоящий хит этой осени: как приготовить вкусное тыквенное латте

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