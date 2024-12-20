Настоящий львовский сырник: максимально аутентичный рецепт с сухофруктами
Львовский сырник – это настоящая классика среди десертов, особенно популярная в Западной Украине. В каждой семье его готовят по собственному рецепту с учетом предпочтений тех, кто будет его пробовать. Тем не менее, классика всегда остается классикой и аутентичные рецепты ценятся больше всего.
Именно им в Instagram поделилась фудблогер Валентина Кущ. Она рассказала, как приготовить классический львовский сырник с сухофруктами и шоколадной глазурью.
Ингредиенты
- Творог – 700 гр
- Сахар – 150 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Крахмал кукурузный – 20 гр
- Ваниль
- Яйца – 4 шт
- Сливочное масло мягкое – 100 гр
- Изюм и сухофрукты по желанию – 100 гр
Ингредиенты для глазури
- Шоколад – 150 гр
- Сливки – 30 гр
- Масло растительное – 10 гр
Способ приготовления
1. Сухофрукты замачиваем в кипятке и оставляем на 10 минут.
2. Сыр перетираем через сито или пропускаем через мясорубку.
3. К сыру добавляем: мягкое масло, разрыхлитель, крахмал, сахар, ваниль и желтки. Перемешиваем. По желанию добавляем цедру.
4. Сливаем жидкость из сухофруктов и добавляем в творожную массу. Перемешиваем.
5. Частями добавляем белок, взбитый в пену и осторожно каждый раз перемешиваем.
6. Выкладываем в форму, застеленную пергаментом и выпекаем в течение 1 часа и 20 минут при 180 градусах до золотистости.
7. Даем полностью остыть.
8. Готовим глазурь. Все ингредиенты для нее растапливаем на водяной бане и поливаем холодный творожник.
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