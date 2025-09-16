Осень – время экспериментов на кухне. Именно сейчас в тренде блюда из овощей, которые могут легко заменить мясо и при этом выглядят изысканно. Одним из главных фаворитов сезона стал шницель из баклажанов – блюдо, которое сочетает нежную текстуру овоща и аппетитную хрустящую корочку. Это отличная идея для легкого ужина или праздничной подачи, поражающая простотой приготовления и ресторанным видом.

Как приготовить сочный шницель из баклажанов рассказал известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 5-6 шт.

твердый сыр (например, пармезан) – по вкусу

томат в собственном соку – 400 г

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

свежие томаты или черри – по желанию

базилик, душица, тимьян – по вкусу

мука – 200 г

кукурузный крахмал – 75 г

паприка, кориандр, сушеный чеснок, черный перец, соль – по 0,5 ч.л. каждой специи

панировочные сухари или измельченные несладкие кукурузные хлопья

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Молодые баклажаны проколите вилкой и запекайте при 250 градусов около 20–25 минут до мягкости. После этого накройте фольгой или пленкой и оставьте охлаждаться.

2. Снимите кожуру с овощей и слегка разомните их вилкой, чтобы образовались плоские "стейки". Посолите.

3. Для кляра смешайте муку с крахмалом, специями и измельченными травами. Добавьте воды, чтобы получилось тесто консистенции блинного.

4. Измельчите сухари или хлопья и подготовьте их для панировки.

5. Каждый кусочек баклажана окуните в кляр, затем в панировку. Лишнее встряхните и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

6. Для соуса мелко нарежьте лук, поджарьте его на растительном масле, добавьте чеснок, томаты в собственном соку и немного свежих. Приправьте травами и тушите 10–12 минут на медленном огне, пока соус не станет густым и мягким на вкус.

7. На тарелку выложите теплый соус, посыпьте его сыром, сверху положите горячие шницели и еще раз притрусите сыром.

