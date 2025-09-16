Настоящий тренд этой осени: как приготовить изысканный шницель из баклажанов
Осень – время экспериментов на кухне. Именно сейчас в тренде блюда из овощей, которые могут легко заменить мясо и при этом выглядят изысканно. Одним из главных фаворитов сезона стал шницель из баклажанов – блюдо, которое сочетает нежную текстуру овоща и аппетитную хрустящую корочку. Это отличная идея для легкого ужина или праздничной подачи, поражающая простотой приготовления и ресторанным видом.
Как приготовить сочный шницель из баклажанов рассказал известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova) в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 5-6 шт.
- твердый сыр (например, пармезан) – по вкусу
- томат в собственном соку – 400 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- свежие томаты или черри – по желанию
- базилик, душица, тимьян – по вкусу
- мука – 200 г
- кукурузный крахмал – 75 г
- паприка, кориандр, сушеный чеснок, черный перец, соль – по 0,5 ч.л. каждой специи
- панировочные сухари или измельченные несладкие кукурузные хлопья
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Молодые баклажаны проколите вилкой и запекайте при 250 градусов около 20–25 минут до мягкости. После этого накройте фольгой или пленкой и оставьте охлаждаться.
2. Снимите кожуру с овощей и слегка разомните их вилкой, чтобы образовались плоские "стейки". Посолите.
3. Для кляра смешайте муку с крахмалом, специями и измельченными травами. Добавьте воды, чтобы получилось тесто консистенции блинного.
4. Измельчите сухари или хлопья и подготовьте их для панировки.
5. Каждый кусочек баклажана окуните в кляр, затем в панировку. Лишнее встряхните и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
6. Для соуса мелко нарежьте лук, поджарьте его на растительном масле, добавьте чеснок, томаты в собственном соку и немного свежих. Приправьте травами и тушите 10–12 минут на медленном огне, пока соус не станет густым и мягким на вкус.
7. На тарелку выложите теплый соус, посыпьте его сыром, сверху положите горячие шницели и еще раз притрусите сыром.
