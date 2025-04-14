Традиционную украинскую паску украшают не белой глазурью, а золотистыми объемными косами. Изделия производят из теста и перед выпеканием смазывают их яйцом. Выпечка получается по-настоящему праздничной и богатой.

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Идея приготовления украинской паски с косами опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Для того, чтобы украшения не потрескались во время выпекания, им нужно дать хорошо подойти.

Ингредиенты для опары:

молоко – 200 мл.

сахар – 2 ст.л. (от общего количества)

мука – 3 ст.л. (от общего количества)

свежие дрожжи – 35 г

Ингредиенты для теста:

желтки – 5 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар или экстракт – 10 г

соль – щепотка

цедра апельсина и лимона – по вкусу (с 1 апельсином и 1 лимоном)

бренди – 1 ст. л. (по желанию)

сливочное масло – 100 г

мука – 500 г

желток + молоко – для смазки

Ингредиенты для начинки:

сухофрукты (изюм, клюква, курага, апельсиновые цукаты) – 120 г

мука – 1 ст.л. (для осыпания)

алкоголь, апельсиновый сок или чай – для замачивания

Способ приготовления:

1. Залейте сухофрукты кипятком на несколько минут, промойте чистой водой. Апельсиновые цукаты замачивать не нужно, их сразу в таком виде отправить в муку, а затем в тесто.

2. Выложите оставшиеся сухофрукты в миску и замочите на 1-2 часа:

в роме, коньяке или ликёре – для более глубокого аромата (так, чтобы немного покрывало фрукты)

в апельсиновом соке – для фруктовой кислинки

в чае или теплой воде с медом – безалкогольный вариант

3. Перед добавлением большие кусочки нарежьте. Обсушите бумажным полотенцем. Обваляйте в муке.

4. Для опары в теплом молоке (35–39°C) растворите сахар 2 ст.л., муку 3 ст.л. и дрожжи.

5. Перемешайте до однородности, накройте пленкой и оставьте в тепле на 20-40 минут до образования пенной шапки.

6. Взбейте венчиком желтки с сахаром, ванильным сахаром, солью и цедрой. По желанию добавьте бренди.

7. Влейте опару, постепенно добавьте просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто.

8. Добавьте мягкое сливочное масло, вымешивайте не менее 20 минут до эластичности (для удобства смазывайте руки растительным маслом).

9. Переведите тесто в смазанную миску, накройте пленкой, дайте подрасти 1-2 часа (до увеличения в 2-3 раза).

5. Отложите 1/3 теста для украшений (накройте полотенцем).

6. В остальное тесто добавьте подготовленные сухофрукты, вымешивайте еще 5 минут.

7. Смажьте формы жиром (масло гхи, кокосовое или животный жир).

8. Разделите тесто на шарики, выложите в формы, заполнив не более 1/3.

9. Накройте и оставьте на час подходить.

10. Из отложенного теста сформируйте украшения (завитки, колоски, косички).

11. После того, как паски подошли, смажьте желтком с молоком, выложите украшения. Оставьте еще на 20-30 минут в теплом месте. После этого смажьте украшения желтком с молоком.

12. Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте паски, сразу снизьте температуру до 160-170 градусов.

13. Первые 5 минут выпекайте с конвекцией, затем – режим верх-низ. Общее время выпекания: 30-45 минут (в зависимости от размера).

14. Готовность проверьте шпажкой – она должна выходить сухой. Если верх быстро подрумянивается – накройте фольгой (но открывайте духовку первые 20-25 минут).

15. Осторожно извлеките готовые паски (если формы не бумажные). Положите на бок и немного "поваляйте", чтобы не осели под собственным весом. Из этого замеса выходит одна большая паска (диаметром 15-16 см) или около 4 пасочки в формах 11 см.

16. Очень важно дать украшениям хорошо подойти и только после этого смазывать желтком и ставить в духовку. В противном случае они могут потрескаться

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