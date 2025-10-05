Домашние пироги – лучший десерт к чаю и кофе. Готовить их можно из разного теста, а также просто из творога и лаваша. Для начинки можно использовать ягоды, фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного насыпного пирога из творога, с ягодами.

Ингредиенты:

Для творожной начинки:

Творог 5-9% жирности – 540 г творога 540 г

Сметана 15-20% – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 100 г (добавляйте по вкусу)

Ванильный сахар – 5 г

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Цедра 1/2 лимона – по желанию

Голубика – 200-300 г

Для крошки:

Мука пшеничная – 300 г

Сливочное масло холодное – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 5 г

Дополнительно:

Голубика – для украшения

Миндальные лепестки – 30–40 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соединить творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал и натертую цедру лимона. Взбить миксером 1-2 минуты или перемешать венчиком до однородной кремовой массы.

2, Для крошки: просеять муку, добавить разрыхлитель и перемешать. Холодное сливочное масло натереть на крупной терке (предварительно обваляв его в муке, чтобы не липло), добавить сахар и ванильный сахар. Быстро перетереть руками до образования мелкой крошки. Отложить 1/3 для верхнего слоя, остальное использовать для основы.

3. Форму для выпекания диаметром 30 см застелить пергаментом или смазать маслом. На дно высыпать 2/3 крошки и слегка утрамбовать. Выложить творожную начинку и разровнять. Распределить по поверхности малину, посыпать миндальными лепестками, сверху рассыпать остаток крошки. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 40 минут до золотистой корочки.

Дайте пирогу полностью остыть, после чего нарежьте порционными кусками и подавайте. Украсьте свежими ягодами!

