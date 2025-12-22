Наваристый холодец без желатина – это результат правильно подобранного мяса и медленного приготовления. Именно это подчеркивает украинский шеф-повар Владимир Ярославский, который поделился проверенным домашним рецептом. В его основе – петух, свиная рулька и копыта, которые дают естественную плотность и насыщенный вкус без каких-либо добавок.

Идея приготовления идеального домашнего холодца без желатина опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ключевой момент – не допускать активного кипения. Бульон должен лишь слегка томиться, тогда он остается прозрачным, ароматным и хорошо застывает после остывания. Такой холодец подходит как для праздничного стола, так и для семейных обедов в холодное время года.

Ингредиенты:

петух с ногами – около 2 кг.

свиная рулька – около 2,6 кг.

свиные копыта – 2 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 1 головка

лавровый лист

черный перец горошком

душистый перец

соль

вода – 3-3,5 л

Способ приготовления:

1. Перед отвариванием мясо нужно тщательно подготовить. Рульку и копыта очистите под горячей водой, при необходимости соскребите кожицу ножом.

2. Петуха разрежьте на части, хорошо промойте изнутри и уберите лишнее. Большие куски рульки также разрежьте.

3. Сложите все мясо в большую кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и слейте первый бульон.

4. После этого снова залейте мясо холодной водой и поставьте на средний огонь.

5. Доведите почти до кипения, но не давайте бульону активно бурлить. Уменьшите огонь до минимума и оставьте томиться примерно на 7 часов, периодически снимая жир.

6. Далее добавьте надрезанный лук, очищенную морковь, лавровый лист, черный и душистый перец, посолите.

7. По желанию можно добавить корень сельдерея или петрушки.

8. Продолжайте томление еще 2-3 часа. Важно помнить: прозрачный бульон получается только тогда, когда холодец не кипит.

9. Готовое мясо выньте, а бульон обезжирьте. Удобнее всего это сделать после остывания – застывший жир легко снимается руками. Также можно процедить бульон и убрать лишнее бумажной салфеткой. После этого добавьте измельченный чеснок и скорректируйте соль – бульон должен быть немного солонее, чем кажется на вкус.

10. Мясо разберите на кусочки, разложите в формы или глубокие тарелки. По желанию добавьте нарезанную морковь и зелень. Залейте бульоном через сито и поставьте охлаждаться до полного застывания.

11. Такой холодец получается средне плотным, хорошо держит форму и имеет насыщенный, чистый вкус. Его традиционно подают с хреном, горчицей и свежим хлебом. При необходимости рецепт можно дополнить говяжьей голенью голенью или суставами – это сделает холодец еще более упругим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: