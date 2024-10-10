Хеллоуин – это праздник, символом которого являются тыквы с вырезанными жуткими рисунками. Подготовка к нему является интереснейшим занятием, которое нравится и детям, и взрослым. Эти творения, которые иногда выглядят как настоящие произведения искусства, после завершения праздника могут служить украшениями еще в течение длительного времени.

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Но для этого следует знать, когда именно можно вырезать тыкву к Хеллоуину. Иначе, овощ может просто испортиться еще до начала праздника или сразу после его завершения. Джошуа Хьюстон, эксперт по домашнему декору в Household Quotes, назвал Mirror точную дату, когда следует вырезать тыкву.

Хьюстон утверждает, что целые тыквы могут храниться свежими от восьми до двенадцати недель. А это значит, что покупать или копить их можно уже сейчас. Но уже разрезанные тыквы могут начать портиться и покрываться плесенью еще до начала Хуллоуина. Поэтому чтобы не испортить праздник, следует правильно рассчитать время. Эксперт говорит, что именно 26 октября является идеальной датой для начала вырезки тыквы.

Он также дал несколько советов относительно того, как выбрать идеальную тыкву для резьбы. Овощ не должен содержать каких-либо пятен и повреждений. В таком случае, вы можете быть уверены, что он не будет испорчен внутри после разрезания. Кожа должна быть жесткой, а вот серединка – наоборот, немного мягкой. Тогда процесс вырезания станет гораздо легче.

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