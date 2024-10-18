Вечер в баре или ресторане в хорошей компании – отличный способ отдыха от суеты и одна из радостей жизни. Но удовольствие, полученное накануне, с утра может вылиться в сильное похмелье, которое испортит все планы.

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Для того чтобы этого не случалось, следует правильно рассчитывать количество выпитого алкоголя. Кроме этого, также есть продукты, употребление которых лучше избегать еще до начала вечерних посиделок. О каких именно продуктах идет речь, Mirror рассказал генеральный директор Whisky Masters Дэниел Уфланд.

Первыми в списке запрещенных перед употреблением алкоголя продуктов Уфланд называет соленые закуски. Он не рекомендует попкорн, кренделя и чипсы. Все эти продукты способствуют обезвоживанию организма так же, как и алкоголь, что сделает утро просто невыносимым. Соленая пища, кроме обезвоживания, приводит к вздутию живота, что негативно влияет на самочувствие и организм в целом. А сочетание ее с алкоголем только усиливает эффект.

Вторыми в списке эксперта есть сладкая еда, макароны и хлебные изделия. Они усугубляют влияние алкоголя на организм, поскольку содержат много углеводов. В конечном итоге это может привести к скачкам уровня сахара в организме.

Третьими в списке оказались молочные продукты. Они могут замедлить всасывание алкоголя, вызвав отсроченное начало его действия и затрудняя переработку алкоголя в организме. Это может привести к более сильному похмелью на следующий день.

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