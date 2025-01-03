Не будет горчить: как правильно приготовить вкусный печеночный паштет
Печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных, теплых салатов, паштетов, а также закусок. Стоит отметить, для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке минимум на 30 минут.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного паштета со сливочным маслом, луком и морковью.
Ингредиенты:
- Печень 600 г
- Молоко 0,5 л
- Сливочное масло 60 г
- Лук 1 шт
- Морковь 1 шт
- Ром 1 ст.л
- Мускатный орех щепотка
- Соль 1/2 ч.л
- Черный перец 1/3 ч.л (можно белый перец)
- Сливки 30% 300 мл
Способ приготовления:
1. Печень очистите от пленки, нарежьте одинаковым размером кусочки и залейте молоком на 30 минут (уберет неприятный запах и остатки крови).
2. Обжариваем лук с морковью до мягкости моркови, добавляем ром, сливочное масло и мускатный орех.
3. Печень готовым на углях до полной готовности или запеките в духовке.
4. Помещаем все составляющие в блендер, добавляем сливки, соль и перец. Измельчаем и помещаем в холодильник до застывания, можно сверху залить растопленным сливочным маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: