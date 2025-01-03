Печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных, теплых салатов, паштетов, а также закусок. Стоит отметить, для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке минимум на 30 минут.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного паштета со сливочным маслом, луком и морковью.

Ингредиенты:

Печень 600 г

Молоко 0,5 л

Сливочное масло 60 г

Лук 1 шт

Морковь 1 шт

Ром 1 ст.л

Мускатный орех щепотка

Соль 1/2 ч.л

Черный перец 1/3 ч.л (можно белый перец)

Сливки 30% 300 мл

Способ приготовления:

1. Печень очистите от пленки, нарежьте одинаковым размером кусочки и залейте молоком на 30 минут (уберет неприятный запах и остатки крови).

2. Обжариваем лук с морковью до мягкости моркови, добавляем ром, сливочное масло и мускатный орех.

3. Печень готовым на углях до полной готовности или запеките в духовке.

4. Помещаем все составляющие в блендер, добавляем сливки, соль и перец. Измельчаем и помещаем в холодильник до застывания, можно сверху залить растопленным сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: