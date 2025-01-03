Не будет горчить: как правильно приготовить вкусный печеночный паштет

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт паштета

Печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных, теплых салатов, паштетов, а также закусок. Стоит отметить, для того, чтобы печень не горчила, ее нужно замочить в молоке минимум на 30 минут.

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Вкусный домашний паштет

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного паштета со сливочным маслом, луком и морковью.

Рецепт паштета

Ингредиенты:

  • Печень 600 г
  • Молоко 0,5 л
  • Сливочное масло 60 г
  • Лук 1 шт
  • Морковь 1 шт
  • Ром 1 ст.л
  • Мускатный орех щепотка
  • Соль 1/2 ч.л
  • Черный перец 1/3 ч.л (можно белый перец)
  • Сливки 30% 300 мл

Способ приготовления:

1. Печень очистите от пленки, нарежьте одинаковым размером кусочки и залейте молоком на 30 минут (уберет неприятный запах и остатки крови).

Печень для блюда

2. Обжариваем лук с морковью до мягкости моркови, добавляем ром, сливочное масло и мускатный орех.

Лук с морковью

3. Печень готовым на углях до полной готовности или запеките в духовке.

Запеченная печень

4. Помещаем все составляющие в блендер, добавляем сливки, соль и перец. Измельчаем и помещаем в холодильник до застывания, можно сверху залить растопленным сливочным маслом.

Готовый паштет

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