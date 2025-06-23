Лук – одна из самых популярных овощных культур, которую используют ежедневно в кулинарии. Запасают его обычно сразу на несколько месяцев, чтобы всегда иметь под рукой. Но сохранить урожай до следующего сезона не так просто. Из-за влажности, тепла или неправильной тары она начинает гнить, прорастать или увядать. Есть несколько простых решений, которые помогут избежать потерь и сохранить лук свежим надолго.

Редакция FoodOboz подробно расскажет, как лучше хранить лук. Также вы узнаете, из-за чего овощ может быстро испортиться.

Чаще всего продукт теряет качество из-за чрезмерной влажности и плохой вентиляции. Распространенная ошибка – хранить лук рядом с картофелем. Картофель выделяет влагу, которая ускоряет гниение.

Также не стоит держать лук в холодильнике. Условия низкой температуры и влажности приводят к появлению слизи и прорастанию уже через несколько дней.

Другая типичная ошибка – использование герметичных пакетов или закрытых контейнеров. Без доступа воздуха создаются идеальные условия для плесени.

Где хранить лук в помещении

Оптимальные условия – сухое, проветриваемое и прохладное помещение с температурой от 0 до +10°C. Наилучшими вариантами являются:

Подвал или погреб. Это идеальное место, если нет чрезмерной влаги, грибка или запахов химии. Воздух должен циркулировать свободно.

Гараж. Подойдет, если там чисто и нет посторонних веществ или перепадов температуры.

Кладовая. Даже маленькое помещение с окошком или вытяжкой хорошо справляется с этой задачей.

Кухонная тумба. Если никакого отдельного места нет, сгодится обычный ящик на кухне, расположенный ниже, подальше от плиты и прямых солнечных лучей.

В чем хранить

сетчатые мешки;

плетеные корзины без крышки;

деревянные или пластиковые ящики с отверстиями.

Полиэтиленовые пакеты не подходят они удерживают влагу и провоцируют гниение.

Как обращаться с разными видами

Желтый лук – лучше всего хранится в условиях низкой влажности. Его можно смело оставлять в подвале или в темной тумбе.

Красный и белый более чувствительные к условиям, поэтому лучше держать их отдельно от других овощей в хорошо вентилируемом месте.

Лук-порей и сладкие сорта – хранятся небольшое количество времени, поэтому для них подойдет холодильник. Перед тем как положить в него, оберните продукт бумажным полотенцем, чтобы избежать накопления влаги.

Шалот и чеснок – также хорошо выдерживают условия прохладного сухого помещения.

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