Домашние блины можно готовить из любой муки, но лучше всего использовать пшеничную. Для того, чтобы они не рвались и были эластичными и при этом тонкими, добавьте в тесто растительное масло и молоко.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, легких блинов, которые готовятся с творогом и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Молоко 500 мл

Сахар 2 ст.л

Оливковое масло 2,5 ст.л

Мука 6-7 ст.л

Яйцо 4 шт.

Соль щепотка

Соус:

Сливочное масло 1 ст.л

Цедра одного апельсина

Сахар 2 ст.л

Ванильный сахар 1 ч.л

Ром 1 ст.л

Апельсиновый сок 150 мл

Любые ягоды

Начинка:

Мелкозернистый творог

Изюм

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для теста перемешиваем, идеальнее всего это сделать в блендере, блины будут воздушными ( можно и венчиком).

2. Жарим блины.

3. Для соуса: кладем все ингредиенты в сковороду и на максимальном огне вывариваем вдвое до состояния соуса, и в готовый соус добавляем любые ягоды.

4. Выложите творог в блины, заверните, выложите в соус, немного протушите и после выложите на блюдо, полейте соусом и подавайте.

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