Не будут рваться, но будут очень тонкими: рецепт самых удачных домашних блинов на молоке
Домашние блины можно готовить из любой муки, но лучше всего использовать пшеничную. Для того, чтобы они не рвались и были эластичными и при этом тонкими, добавьте в тесто растительное масло и молоко.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, легких блинов, которые готовятся с творогом и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Молоко 500 мл
- Сахар 2 ст.л
- Оливковое масло 2,5 ст.л
- Мука 6-7 ст.л
- Яйцо 4 шт.
- Соль щепотка
Соус:
- Сливочное масло 1 ст.л
- Цедра одного апельсина
- Сахар 2 ст.л
- Ванильный сахар 1 ч.л
- Ром 1 ст.л
- Апельсиновый сок 150 мл
- Любые ягоды
Начинка:
- Мелкозернистый творог
- Изюм
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для теста перемешиваем, идеальнее всего это сделать в блендере, блины будут воздушными ( можно и венчиком).
2. Жарим блины.
3. Для соуса: кладем все ингредиенты в сковороду и на максимальном огне вывариваем вдвое до состояния соуса, и в готовый соус добавляем любые ягоды.
4. Выложите творог в блины, заверните, выложите в соус, немного протушите и после выложите на блюдо, полейте соусом и подавайте.
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