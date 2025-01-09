Не будут рваться, но будут очень тонкими: рецепт самых удачных домашних блинов на молоке

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Не будут рваться, но будут очень тонкими: рецепт самых удачных домашних блинов на молоке

Домашние блины можно готовить из любой муки, но лучше всего использовать пшеничную. Для того, чтобы они не рвались и были эластичными и при этом тонкими, добавьте в тесто растительное масло и молоко. 

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Идеальное тесто для блинов

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, легких блинов, которые готовятся с творогом и вкусным соусом. 

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • Молоко 500 мл
  • Сахар 2 ст.л
  • Оливковое масло 2,5 ст.л
  • Мука 6-7 ст.л
  • Яйцо 4 шт.
  • Соль щепотка

Соус:

  • Сливочное масло 1 ст.л
  • Цедра одного апельсина
  • Сахар 2 ст.л
  • Ванильный сахар 1 ч.л
  • Ром 1 ст.л
  • Апельсиновый сок 150 мл
  • Любые ягоды

Начинка:

  • Мелкозернистый творог
  • Изюм

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты для теста перемешиваем, идеальнее всего это сделать в блендере, блины будут воздушными ( можно и венчиком). 

Тесто для блинов

2. Жарим блины. 

Жареные блины

3. Для соуса: кладем все ингредиенты в сковороду и на максимальном огне вывариваем вдвое до состояния соуса, и в готовый соус добавляем любые ягоды.

Готовый соус

4. Выложите творог в блины, заверните, выложите в соус, немного протушите и после выложите на блюдо, полейте соусом и подавайте.

Готовые блины

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