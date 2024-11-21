"Хлеб – всему голова" – самая известная украинская пословица. И действительно так. Без хорошего ароматного хлеба в большинстве семей Украины не садятся за стол.

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Журналист Константин Грубич недавно побывал в Хмельницкой области, где посетил производство легендарной черной колбасы. Также он посетил дом, где с давних времен готовят ржано-пшеничный весом 4,5 кг. Производство этого хлеба поставлено на широкий поток и за ним каждый день выстраиваются огромные очереди. Он постный, поэтому его часто покупают для монастырей. Как производят эти мучные гиганты на Хмельнитчине, он рассказал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

Пшеничная мука высшего сорта – 7 кг

Ржаная мука – 3 кг

Закваска

Способ приготовления

1.Закваску выливаем в тестомес.

2. Добавляем просеянную муку.

3. Тщательно замешиваем тесто, добавляя в него воды при необходимости.

4. Отделяем от основной массы кусок теста весом примерно 4,5 кг.

5. Выкладываем на смазанную маслом поверхность и выкатываем.

6. Тесто помещаем в глубокую миску, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы подошел.

7. В отдельной емкости смешиваем ржаную муку с любой мелкой крупой.

8. Полученной смесью присыпаем лопатку для печи и выкладываем сверху готовое тесто.

9. Тесто смачиваем водой.

10. Придаем тесту форму цветочка с помощью ножа или пальца.

11. Выкладываем тесто в печь и оставляем до готовности.

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