Не черной колбасой единственной: какой уникальный хлеб готовят в Хмельницкой области. Аутентичный рецепт
"Хлеб – всему голова" – самая известная украинская пословица. И действительно так. Без хорошего ароматного хлеба в большинстве семей Украины не садятся за стол.
Журналист Константин Грубич недавно побывал в Хмельницкой области, где посетил производство легендарной черной колбасы. Также он посетил дом, где с давних времен готовят ржано-пшеничный весом 4,5 кг. Производство этого хлеба поставлено на широкий поток и за ним каждый день выстраиваются огромные очереди. Он постный, поэтому его часто покупают для монастырей. Как производят эти мучные гиганты на Хмельнитчине, он рассказал на своем YouTube-канале.
Ингредиенты
- Пшеничная мука высшего сорта – 7 кг
- Ржаная мука – 3 кг
- Закваска
Способ приготовления
1.Закваску выливаем в тестомес.
2. Добавляем просеянную муку.
3. Тщательно замешиваем тесто, добавляя в него воды при необходимости.
4. Отделяем от основной массы кусок теста весом примерно 4,5 кг.
5. Выкладываем на смазанную маслом поверхность и выкатываем.
6. Тесто помещаем в глубокую миску, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы подошел.
7. В отдельной емкости смешиваем ржаную муку с любой мелкой крупой.
8. Полученной смесью присыпаем лопатку для печи и выкладываем сверху готовое тесто.
9. Тесто смачиваем водой.
10. Придаем тесту форму цветочка с помощью ножа или пальца.
11. Выкладываем тесто в печь и оставляем до готовности.
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