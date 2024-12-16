Если вы хотите наконец-то научиться готовить грибы правильно и существенно сократить время, потраченное на это, советуем дочитать до конца. Как оказалось, во время приготовления грибов большинство хозяек производит много манипуляций, которые не только не нужны, но и значительно портят их вкус.

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Клода Маккенна, шеф-повар и телеведущая на You-Tube-канале This morning рассказала о самых распространенных ошибках во время приготовления грибов. Если перестать их повторять, вкус готового блюда кардинально изменится в лучшую сторону.

По ее словам, не нужно чистить и мыть грибы. Их попадание под протечку может изменить структуру. А затем во время жарки вся вода выйдет наружу, в результате чего грибы будут не жариться, а вариться.

Дело в том, что по своей структуре грибы чем-то напоминают губку. Таким образом, они впитывают большое количество влаги. А она, в свою очередь, начинает выходить из грибов, когда они подвергаются термической обработке. Лучшим способом приготовления грибов, говорит шеф-повар, является их пассерование вместе с измельченным чесноком. В это время вкус продукта будет полностью раскрыт.

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