Мандарины – незаменимый атрибут зимних праздников, но кислые плоды могут испортить настроение даже самым большим их поклонникам. К счастью, существуют простые и эффективные способы сделать мандарины слаще, не теряя их свежести и вкуса. Эти проверенные методы помогут получить удовольствие даже от тех фруктов, которые поначалу казались слишком кислыми.

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Редакция FoodOboz делится действующими лайфхаками, которые сделают ваши цитрусы более приятными на вкус. Вы очень легко справитесь.

1. Замачивание в теплом растворе сахара

Подготовьте теплую воду (около 40–50°C). Добавьте 1-2 столовых ложки сахара и тщательно перемешайте, пока он не растворится. Замочите мандарины в растворе на 10–15 минут. После этого промойте чистой водой. Такое замачивание подчеркнет сладость мандаринов и снизит их кислинку.

2. Выдержка при комнатной температуре

Кислые мандарины часто свидетельствуют о том, что фрукт недостаточно созрел. Оставьте его в теплом помещении на несколько дней. Поместите мандарины в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком. Этилен, выделяющий эти фрукты, поможет мандаринам созреть и стать слаще.

3. Замораживание и последующее размораживание

Положите мандарины в морозильную камеру на несколько часов, пока они не станут жесткими. Извлеките и оставьте размораживаться при комнатной температуре. Этот метод разрушает клеточную структуру мякоти, что делает ее более сочной и сладкой по вкусу.

4. Подача с медом или сахарной пудрой

Если мандарины остаются кислыми даже после попыток созреть, можно воспользоваться простым решением – подсластить их. Очистите плоды, нарежьте на дольки и полейте медом. Еще один вариант – слегка присыпать дольки сахарной пудрой. Этот способ идеально подходит для подачи мандаринов на стол как десерт.

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