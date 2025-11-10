Драники – классика украинской кухни, которую любят в каждой семье. Хрустящие, ароматные, с румяной корочкой – именно такими мы привыкли видеть эти картофельные оладьи. Но часто бывает, что во время жарки они темнеют, становятся мягкими и теряют аппетитный вид. Чтобы этого не произошло, достаточно добавить в тесто один простой ингредиент, который точно есть на каждой кухне.

Редакция FoodOboz делится главным секретом, чтобы драники получились идеальными.

Проблема потемнения картофеля во время приготовления возникает из-за естественного окисления крахмала на воздухе. Чтобы масса оставалась светлой, в нее нужно добавить немного лимонного сока или щепотку лимонной кислоты сразу после натирания картофеля.

Этот ингредиент нейтрализует процесс окисления, благодаря чему деруны сохраняют красивый цвет даже после обжарки. К тому же легкая кислинка подчеркивает вкус картофеля, делая его более насыщенным и сбалансированным.

Кроме лимонного сока, есть несколько других проверенных добавок, которые улучшают структуру и вкус драников:

Лук. Тертый лук добавляет блюду сочности и предотвращает потемнение картофельной массы.

Крахмал. Если картофель слишком водянистый, добавьте ложку картофельного или кукурузного крахмала – деруны получатся хрустящими и будут держать форму.

Сметана или кефир. Несколько ложек сделают массу нежной, а готовое блюдо мягким внутри и ароматным снаружи.

Солите массу непосредственно перед жаркой, чтобы она не выделяла лишней жидкости.

Как жарить драники правильно

1. Выкладывайте драники только на хорошо разогретую сковородку – тогда они не прилипнут и быстро схватятся.

2. Не переворачивайте их слишком рано – дождитесь, пока снизу образуется плотная корочка.

3. Готовые драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Простой рецепт идеальных драников:

5-6 картофелин

1 луковица

1 яйцо

щепотка лимонной кислоты или 1 ч.л. лимонного сока

1 ст.л. муки или крахмала

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук.

2. Добавьте остальные ингредиенты.

3. Перемешайте и сразу жарьте.

4. Уже через несколько минут на тарелке будут румяные, ароматные драники с приятным золотистым цветом.

